Должникам и взыскателям: как попасть на личный прием к судебным приставам и решить проблему «двойников»?

Юлия Деменкова, заместитель главного судебного пристава УФССП России по Томской области Фото: из открытых источников

- Юлия Анатольевна, в период пандемии двери государственных структур для населения оказались закрыты. Не исключением стало и Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области. Возобновлен ли сейчас личный прием граждан?

- Да, начиная с июня такая возможность у населения снова появилась. Записываться на личный прием к приставу-исполнителю либо к руководству районных отделений судебных приставов нужно предварительно, воспользовавшись на сайте Управления сервисом «Электронная очередь». Для записи необходимо перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России» либо с основной страницы перейти в раздел «Обращения». Через «Электронную очередь» можно записаться на прием в срок не менее чем за 3 и не более чем за 30 дней с даты обращения. Время, отведенное для приема – 20 минут. Отмечу, что эта функция доступна для лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг. Приходя на прием, граждане должны знать, что их примут только при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Судебные приставы в июне возобновили личный прием граждан. Фото: из открытых источников

-- Какие услуги и документы граждане могут получить в электронном виде?

- В последнее время, в связи с пандемией, мы стали активнее применять возможности электронного общения и чаще напоминать о его возможностях людям. Так, например, постановление о возбуждении исполнительного производства гражданин сегодня может получить в электронном виде, подписывать бумажный документ ему уже необязательно.

Как правило, постановление о возбуждении исполнительного производства приставы направляют должнику на бумажном носителе. Гражданину либо организации предоставляется добровольный срок – 5 дней, в течение которого необходимо исполнить требования исполнительного документа, а также 10 дней дается на обжалование действий судебного пристава. Однако не всегда почта доходит до адресата, т.к. должник может не находиться по адресу, указанному в исполнительном документе. Гарантированно получить постановление должник теперь может в электронном виде через сервис «Госпочта» на портале Госуслуги.

В нашем управлении ежедневно в электронном виде формируется реестр постановлений о возбуждении исполнительных производств, который направляется в государственную электронную почтовую службу. Документы распечатываются, после чего на бумажных носителях также направляются гражданам, которые являются подписчиками Госуслуг и указали почтовые адреса, на которые госорганы могут отправлять бумажные заказные письма. Подписчики Госуслуг, которые на сервисе «Госпочта» подключили функцию уведомления онлайн, могут получать постановления в электронном виде в личном кабинете.

Также через Госуслуги сегодня можно получить информацию о ходе исполнительного производства, написав соответствующее заявление.

Какие сервисы доступны на официальном сайте вашего управления?

Через «Личный кабинет» на нашем сайте можно оформить подписку на сведения о ходе исполнительного производства для получения электронных копий процессуальных документов, выносимых судебными приставами-исполнителями. Узнать о наличии либо отсутствии задолженности граждане могут посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» (Узнай о своих долгах) либо позвонив по телефону «горячей линии» Управления 615-000. Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволит также оплатить образовавшиеся долги через электронные платежные системы. Все это не отменяет использования традиционных носителей: если у должников или взыскателей есть желание передать документы приставу в бумажном виде, можно воспользоваться специально отведенным ящиком (боксом) «Для приема почтовой корреспонденции», расположенным у входа в административное здание аппарата Управления, а также в здания территориальных отделений судебных приставов, либо направить почтой.

- Бывают ситуации, когда со счетов граждан, являющимися полными тезками должников, ошибочно списываются денежные средства. Что делать в таком случае?

- Для обращений граждан, чьи имена и другие данные совпадают с данными должников, в УФССП России по Томской области открыта специальная телефонная линия (3822) 615-020. В случае, если у гражданина, являющегося двойником, ошибочно заблокировали счет, он может связаться со специалистом, после чего у него запросят документы, подтверждающие личность (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Если, действительно, выяснится факт ошибки, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения. Исключить такие ситуации с двойниками позволят изменения в законодательные акты, которые в полной мере начнут действовать с 1 января 2021 года. Они расширяют перечень вносимых сведений о должнике. Сведения станут более подробными, что поможет свести на нет возбуждение исполнительного производства в отношении полного тезки должника.