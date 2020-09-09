Кандидату - по мандату: 13 сентября в Томской области финиширует очередная выборная кампания

По законодательству единым днем голосования в России объявлено второе воскресенье сентября. Фото: из открытых источников

В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Томской области в трех городских округах и 16 муниципальных районах пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. Кроме того, томичам предстоит выбрать нового депутата Законодательной Думы региона по 20-му Кетскому избирательному округу, в пяти сельских поселениях выберут местных депутатов, а в Александровском районе – главу поселения.

Подсчитали – ободрились

Ни главу региона, ни областных парламентариев (за исключением одного, на замену) томичам нынче выбирать не придется. Так что, пожалуй, сколько-нибудь заметная интрига ожидается лишь на предстоящих выборах депутатов Думы города Томска VII созыва.

Всего в городском парламенте 37 мест, на которые, по данным городской избирательной комиссии, претендует 352 зарегистрированных кандидата. Напомним, что 10 из них будут избраны по партийным спискам (общегородская часть и территориальные группы), еще 27 – по одномандатным избирательным округам.

Семь политических партий, включая парламентские и не представленные в Госдуме РФ, выдвинули по своим спискам общим числом 198 человек. На предвыборную прямую в Томске вышли «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко», наступают на пятки «старичкам» молодые – «Новые люди» и «Партия Роста». А вот «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 2020 году зарегистрировать партсписок не смогла (слишком много представленных в избирком подписей были признаны недействительными).

Помимо списков, «семеро смелых» выдвинули своих представителей на 27 одномандатных избирательных округах. За депутатские мандаты там будут бороться 136 кандидатов-партийцев, а конкуренцию им составят 18 самовыдвиженцев.

Наиболее напряженная борьба на выборах в гордуму Томска ожидается на одномандатных избирательных округах, отмечают эксперты: 154 человека здесь будут состязаться за 27 мандатов.

На одно место в Томской гордуме претендует примерно девять с половиной кандидатов Фото: из открытых источников

С пятницы по воскресенье

Проголосовать на выборах депутатов гордумы в 2020 году избиратели имели возможность в течение целых 11 дней. «Закон «О муниципальных выборах в Томской области» предусматривает досрочное голосование. Оно в городе у нас не отменялось, в отличие от регионального уровня, – уточнил председатель Томской городской избирательной комиссии Виктор Тищенко. – В соответствии с законом досрочное голосование будет проходить со 2 сентября и до единого дня голосования».

Таким образом, избиратели могли отдать свои голоса досрочно со 2 по 8 сентября в офисах окружных избирательных комиссий, а 9 и 10 сентября это еще можно сделать в участковых избирательных комиссиях. И те и другие должны быть открыты не менее четырех часов в день, с 16 до 20 часов.

С 11 по 13 сентября к услугам активных томичей будут предоставлены 213 избирательных участков, расположенных в 125 помещениях; время их работы – с 8 до 20 часов.

Последнее по месту, но не по значимости: предвыборная агитация в России в этом году будет запрещена 12 и 13 сентября – накануне и непосредственно в единый день голосования. Как уже сказано, в некоторых субъектах, включая Томскую область, разрешено голосовать досрочно, так что выборы впервые пройдут в течение трех дней, с пятницы по воскресенье. Несмотря на это, ЦИК не станет делать для этих регионов исключение и переносить «день тишины» на четверг, так как это противоречит действующему закону. Регламент выборов в России изменится только на будущий год, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Готовность номер один

Власти неоднократно подчеркивали, что, с учетом режима повышенной готовности, действующего в области до 30 сентября, в ходе выборов будут максимально соблюдены меры эпидбезопасности.

Сегодня об этом напомнила пресс-служба мэрии Томска. Итак, помещения избирательных участков будут обработаны дезинфицирующими средствами. При голосовании должна соблюдаться социальная дистанция, предполагается обеспечить отдельный вход и выход, чтобы людские потоки не пересекались. Каждому избирателю на входе в участок будет предложена защитная маска и проведена обработка рук антисептиком.

Разметка на полу, а также отдельный вход и выход должны обеспечить безопасность избирателей. Фото: из открытых источников

Собственно, то, что голосование проходит в течение нескольких дней, – тоже одна из мер санитарной защиты населения. Впрочем, по данным муниципальной избирательной комиссии, на 7 сентября досрочно воспользовались своим правом голоса на выборах депутатов гордумы Томска только 650 граждан.