Коронавирус в Томске, последние новости на 9 сентября 2020 года: коэффициент распространения опять выше единицы, работающим пенсионерам продлили больничный еще на две недели

Пожилые труженики могут не ходить на работу до 20 сентября. Фото: из открытых источников

На утро 9 сентября в Томской области зафиксировано 6 094 случаев заражения COVID-19. Из них 55 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 30 человек нет симптомов инфекции, у 15 имеются признаки ОРВИ, у десяти томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 72.

Данные на утро 9 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 18 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 4 981 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 59,6% мест. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции повысился и равен 1,11. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

На больничном до 20 сентября

Больничный по карантину COVID-19 для работающих жителей Томской области в возрасте 65 лет и старше продлен еще на две недели, до 20 сентября.

Порядок оформления и оплаты таких больничных листов остался прежним. Работник обращается к своему работодателю дистанционно (по телефону, мессенджеру, электронной почте), а работодатель подает сведения на сотрудника в региональное отделение Фонда соцстраха. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Региональное отделение ФСС выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования ЭЛН.