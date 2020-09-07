Коронавирус в Томске, последние новости на 8 сентября 2020 года: число заразившихся в регионе превысило 6000

Число томичей, заболевших коронавирусом, первысило 6000 человек. Фото: из открытых источников

На утро 8 сентября в Томской области зафиксировано 6 039 случаев заражения COVID-19. Из них 45 новых были выявлены вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 15 человек нет симптомов инфекции, у 23 имеются признаки ОРВИ, у девяти томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 72.

Данные на утро 8 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 20 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 4 963 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 60,4% мест. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,82. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.