IT-знания для юных селян: мобильный технопарк «Кванториум» начал работу в районах Томской области

Из Губернаторского квартала "Кванториум" отправился в свой первый образовательный рейс в Асиновский район. Фото: из открытых источников

Сегодня,7 сентября, в Губернаторском квартале Томска был дан старт работе мобильного технопарка «Кванториум»э С его помощью ученики 5-11 классов из отдаленных сел смогут освоить основы программирования, электронной инженерии, создания виртуальной реальности, робототехники, 3D- моделирования. Мобильный технопарк также поможет местным педагогам повысить уровень квалификации в изучении и преподавании дисциплин технической и естественно-научной направленности.

Образовательный комплекс, приобретенный за счет средств нацпроекта «Образование», оборудован на базе автомобиля Iveco Daily 70С15. Внутри него разместилась полноценная технологическая лаборатория, оснащенная современным компьютерным оборудованием, станками, 3D-принтерами, чтобы ученики могли воплощать свои идеи в действующие рабочие прототипы.

Напомним, стационарный технопарк «Кванториум» открылся в центре Томска в 2017 году, став одним из первых подобных учреждений в стране. Тогда же губернатор области Сергей Жвачкин поставил задачу обеспечить работу «Кванториума» и в сельских районах, чтобы школьники из глубинки получили равные образовательные возможности со своими городскими сверстниками. Сегодня глава региона принял личное участие в церемонии открытия мобильного технопарка и его проводах в первую поездку.

Губернатор Томской области лично проводил "Кванториум" в первую поездку. Фото: из открытых источников

- Мы открываем новую страницу дополнительного образования в Томской области. Наш регион был одним из первых в России, где открылся детский технопарк «Кванториум», где дети получают интересные и востребованные знания. Но поскольку наша область не уступает по площади большим странам Европы, мы договорились сделать все возможное, чтобы «Кванториум» работал и в районах области. Потому что все наши дети должны иметь доступ к знаниям, - , – подчеркнул Сергей Жвачкин. А затем он вручил директору «Кванториума» Полине Мозгалёвой ключи от нового мобильного технопарка, доставленные в Губернаторский квартал на квадрокоптере.

Ключи от мобильного технопарка доставил квадрокоптер. Фото: из открытых источников

Участие в старте мобильного технопарка «Кванториум» также приняли заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова и врио ректора НИ ТПУ Андрей Яковлев. Именно этот университет стал ключевым партнером проекта, помог с оснащением и разработкой образовательных программ. Сразу после мероприятия «Кванториум» с командой педагогов- наставников на борту взял курс на Асиновский район.

До конца 2020 года он побывает также в школах Томского, Первомайского, Молчановского, Кожевниковского и Шегарского районов. В каждом из районов технопарк проведет по две недели. Со временем география поездок будет расширена. Как ожидается, ежегодный охват сельских детей образовательными программами мобильного технопарка превысит тысячу человек в год, а мероприятиями – три тысячи человек.