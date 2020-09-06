Коронавирус в Томске, последние новости на 7 сентября 2020 года: число жертв пандемии выросло до 72 человек

Число томичей, заразившихся коронавирусом, вплотную приблизилось к 6000. Фото: из открытых источников

На утро 7 сентября в Томской области зафиксировано 5 994 случая заражения COVID-19. Из них 52 новых были выявлены вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 23 человек нет симптомов инфекции, у 29 имеются признаки ОРВИ. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: коронавирус унес жизнь еще одного нашего земляка. Он стал 72-ой по счету жертвой пандемии в регионе.

- Пациент входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложняли двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, сепсис, респираторный дистресс-синдром, онкология,- уточнили в региональном оперштабе.

Данные на утро 7 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 44 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 4 943 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 61,4% мест. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,77. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.