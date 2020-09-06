Разведать и добыть: сегодня Россия отмечает День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

В Томской области на предприятиях по добыче нефти и газа трудится около семи тысяч человек. Фото: из открытых источников

История профессионального праздника началась 1 октября 1980 года, когда президиум Верховного Совета СССР издал указ, предписывающий учредить День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. С тех пор эта дата приходится на первое воскресенье сентября. Именно нефть, а в немалой степени и природный газ занимают доминирующие позиции в экономике России, которые вряд ли будут утрачены в обозримом будущем.

За плечами – полувековой опыт

Напомним, что первая томская нефть была получена в октябре 1954 года на окраине Колпашева: тогдашние два-три литра в сутки стали заявкой на будущие рекорды. В январе 1966-го было создано нефтепромысловое управление «Томскнефть», а в 1969-м на территории области был добыт первый миллион тонн черного золота. Газодобывающая отрасль в регионе ведет отсчет с 20 мая 1999 года, когда компания «Томскгазпром» ввела в промышленную эксплуатацию Мыльджинское газоконденсатное месторождение.

Город Стрежевой обязан своим появлением бурному развитию нефтяной отрасли в регионе. Фото: из открытых источников

Несмотря на нестабильность сегодняшнего рынка, добыча нефти и газа в Томской области остается одним из ведущих видов деятельности.

По информации Томскстата, на предприятиях по добыче сырой нефти и природного газа в январе-июне 2020 года трудилось около 7 тысяч человек. Это 2,3% от общей численности занятых в экономике региона. Среднемесячная зарплата работников за этот период составила 113,5 тыс. рублей.

Статистики традиционно фиксируют самый высокий уровень оплаты труда в секторе добычи и транспортировки нефти и газа. Судите сами: зарплата в нефте- и газодобыче в 2019 году достигла 94 576 руб. (в 2,1 раза выше, чем в среднем по области), на трубопроводном транспорте – 112 807 руб. (выше средней в 2,5 раза).

Объем продукции по виду экономической деятельности «Добыча нефти и природного газа» за январь-июль 2020-го составил 59,1 млрд руб., или 29,1% от общего объема продукции промышленных предприятий.

Уже больше двух десятилетий на территории области интенсивно добывают природный газ. Фото: из открытых источников

За 7 месяцев на территории региона добыто 4,5 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, – на 14,8% меньше, чем за тот же период 2019-го. Добыча природного и попутного газа достигла 3,3 млрд кубометров, снизившись к прошлогоднему на 1,5%. При этом в первом полугодии предприятия ввели в действие 32 скважины нефтяного эксплуатационного бурения.

Трудные тонны черного золота

Приходится признать, что в последние несколько лет ситуация в добывающем секторе Томской области складывается непростая. Так, в 2019 году добыча сырой нефти сократилась на 5,6% по сравнению с 2018-м и составила 9,1 млн тонн. Природного газа было добыто 2,5 млрд кубометров (меньше прошлогоднего на 9,0%). Исключение составила добыча нефтяного попутного газа: она увеличилась на 2,7%, составив 3,2 млрд «кубов».

Объемы нефтедобычи сокращались в течение нескольких лет. По данным обладминистрации, в 2014 году на территории региона было добыто 10,8 млнтонн нефти, в 2017-2018-м – по 9,8 млн тонн. Доля нефтегазовой отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) в 2018 году составила 27%.

По мнению экспертов, снижение добычи нефти в Томской области связано с падением объемов разведанных запасов. Ситуация начала отчасти исправляться в прошлом году, отмечал вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный. Нефтяные компании увеличили ресурсы на геологоразведку, потратив на нее 4 млрд 300 млн рублей, в результате удалось поставить на баланс более 11 млн тонн разведанной нефти (в 2018-м – всего 1,2 миллиона).

Несмотря на прогресс, по сей день труд нефтяника и газовика нелегок и зачастую опасен. Фото: из открытых источников

Добавим, что в начале 2018 года Томский политехнический университет и компания «Газпромнефть-Восток» при поддержке областных властей начали реализацию научно-исследовательского проекта «Палеозой». Его цель – разработка современных высокоэффективных технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.

Прогнозы, планы, ресурсы

Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в последние 10 лет составляла от 29% до 51%, пишет «Российская газета», и большая их часть приходится на продажу за рубеж сырой нефти. В 2020 году, видимо, этот показатель уменьшится из-за падения цен на энергоресурсы.

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности министр энергетики России Александр Новак провел в формате онлайн совещание с правительством Ханты-Мансийского АО. По его прогнозам, добыча нефти в стране в 2020-м сократится на 10% – до уровня около 510 млн тонн. Сокращение нефтедобычи с августа по декабрь ожидается на уровне 13,8% от плана на текущий год. Кроме того, прогнозируется и снижение добычи газа на 10%.

Кстати, 2 сентября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил буквально следующее: «зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается». Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году доля этого сектора в федеральном бюджете, по оценке Минфина, составила порядка 40%, сообщает РИА Новости.

С наилучшими пожеланиями

Даже в несколько урезанном варианте, с учетом особенностей коронавирусного периода и сложностей, вызванных сделкой с ОПЕК, цифры, которыми оперирует нефтегазовая отрасль, остаются внушительными.

Можно рассуждать о необходимости уйти от углеводородной зависимости, но отрицать огромное значение нефтегазового сектора для отечественной экономики невозможно. Тем более что в Российской Федерации в нем сейчас занято более 500 тысяч человек.

Прогнозы развития российской экономики на годы вперед связаны с нефтегазовым сектором. Фото: из открытых источников

Накануне знаменательной даты губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил поздравление героям сегодняшнего торжества. В частности, в нем сказано: «Десятилетия добыча полезных ископаемых является одной из ведущих отраслей экономики нашего региона. От вашего труда во многом зависит благосостояние жителей городов и районов, экономическая устойчивость десятков предприятий смежных отраслей».

Региональный нефтегазовый комплекс выбрал путь технологического развития, повышения эффективности и экологичности производства, отметил губернатор: «В начале 2020 года на Урмано-Арчинской группе месторождений заработала современная газотранспортная система. У проекта «Палеозой» появилась цифровая платформа. Томский политехнический университет стал российским вузом № 1 по качеству подготовки нефтяников в мировом рейтинге QS»…

Остается пожелать всем, кто связал свою жизнь с нефтью и газом, крепкого здоровья, оптимизма, новых больших открытий – и благоприятной конъюнктуры на рынке!