Шесть слагаемых красоты: во сколько обходится томичкам минимальный набор бьюти-средств и услуг?

Быть ухоженной и красивой- это ежедневный труд и регулярные расходы. Фото: из открытых источников

Ежегодно 9 сентября в мире отмечается Международный день красоты. Накануне праздника сотрудники Томского отделения Банка России решили выяснить, сколько приходится тратить жительницам Томской области на минимальный уход за собой. Они проанализировали как изменилась, начиная с прошлогоднего июля, стоимость набора из шести слагаемых красоты, в который вошли кремы для лица и рук, тушь для ресниц, краска для волос, женская модельная стрижка и маникюр.

Согласно полученным данным, в Томской области средняя стоимость такой минимальной бьюти- корзины в июле 2020 года составила 1 654 рубля, подорожав по сравнению с прошлым годом на 4,5%. Для сравнения, в Сибирском федеральном округе средняя стоимость аналогичного набора в июле 2020 года подорожала на 2,5%, составив 1 858 рублей.

Ощутимее всего подорожали для томичек крем для рук (на 6,9%), модельная стрижка (на 6,4%).

В условиях пандемии и иактивного использования антисептиков, спрос на крем для рук резко увеличился. Фото: из открытых источников

Курс рубля, спрос и самоизоляция

Как отмечают эксперты, традиционно основными факторами, влияющими на ценовую динамику, в том числе и на средства красоты, являются потребительский спрос и курс рубля. Однако в этом году свою специфику внесла и длительная самоизоляция.

Так, например, даже после ослабления ограничительных мер многие женщины предпочли окрашивать волосы дома, что привело к росту спроса на краску. Поскольку значительная часть соответствующего товара импортируется, на его стоимость также повлияло ослабление рубля, произошедшее в конце I квартала. В итоге, краска для волос в июле в годовом выражении подорожала на 5,9%.

- Также выросли в цене средства по уходу за лицом и руками. В июле крем для рук в годовом выражении стоил больше на 6,9%, для лица – на 4,4%. Не последнюю роль в этом сыграло появление с началом пандемии привычки чаще мыть руки и использовать антисептики. Чтобы избежать излишней сухости кожи, требуется дополнительный уход в виде кремов, это повышает спрос и приводит к ускорению роста цен на эти средства ухода, - отмечается в исследовании.

По мере снятия ограничительных мер у женского населения увеличился спрос на услуги маникюрш и парикмахеров, и рынок незамедлительно отреагировал на это ростом цен. В годовом выражении женская стрижка в июле стала стоить дороже на 6,4 %, маникюр – на 4,9 %.

Маникюр по сравнению с прошлым годом стал дороже для томичек примерно на 5%. Фото: из открытых источников

Кроме того, для возобновления своей работы салонам красоты потребовалось дополнительно приобрести халаты, маски и шапочки, дезинфицирующие средства и термометры, это повысило себестоимость услуг. Часть понесенных расходов заведения компенсировали повышением цен для клиентов. Кроме того, на стоимость маникюра повлияло удорожание импортных расходных материалов.

Часть своих затрат на средства эпидзащиты, салоны красоты компенсировали повышением цен на услуги. Фото: из открытых источников

В условиях домашней самоизоляции, когда количество поводов выйти из дома резко сократилось, женщины стали меньше пользоваться тушью для ресниц. В результате по сравнению с июлем прошлого года тушь подорожала меньше остальных компонентов набора красоты – лишь на 1,6 %.

Тушь для ресниц подорожала за год всего на 1,6%. Фото: из открытых источников

Как отмечают специалисты Банка России, а июле 2020 года годовая инфляция в Томской области составила 3,7 %, в целом по России – 3,4 %. Таким образом, темп прироста «набора красоты» оказался ненамного выше инфляции, сложившейся в регионе.

Однако цифры официальной инфляции, конечно, не могут в точности применяться к отдельно взятому человеку. Это все равно что утверждать, будто все женщины одинаковые. «Личная инфляция» – это инфляция того набора товаров и услуг, который актуален для конкретной представительницы прекрасного пола. И у кого-то из нас стоимость бьюти-корзины резко подскочила, а у кого-то удар по карману оказался не столь ощутимым...