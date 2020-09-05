Коронавирус в Томске, последние новости на 6 сентября 2020 года: больше 80% заразившихся коронавирусом томичей уже выздоровели

Больше 80% томичей уже исцелились от коронавируса. Фото: из открытых источников

На утро 6 сентября в Томской области зафиксированы 5 942 случая заражения COVID-19. Из них 52 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 36 человек нет симптомов инфекции, у 16 имеются признаки ОРВИ, пневмония ни у кого не выявлена. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло, их по-прежнему 71. Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 36 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 4 899 – это больше 80% от заразившихся!

Данные на утро 6 сентября. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 62,1% мест. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,76. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.