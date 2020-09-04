Коронавирус в Томске, последние новости на 5 сентября 2020 года: число случаев заражения близится к 5 900, за нарушение масочного режима томичам выписали почти 9 тысяч штрафов

За период пандемии были оштрафованы за нарушение масочного режима почти 9 тысяч томичей. Фото: из открытых источников

На утро 5 сентября в Томской области зафиксировано 5 890 случаев заражения COVID-19. Из них 51 новый пополнил статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 15 человек нет симптомов инфекции, у 28 имеются признаки ОРВИ, у восьми томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки снова возросло: коронавирус унес жизни еще двух наших земляков. Число жертв пандемии среди томичей выросло до 71.

- Оба пациента входили в группу риска по возрасту, у обоих болезнь осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком. Также один из пациентов имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы, у другого был сахарный диабет и респираторный дистресс-синдром, - уточнили представители регионального оперштаба.

Данные на утро 5 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 61 человека. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 863.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 63,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,72 – это рекордно низкое значение за последние три месяца. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. По решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Гражданин, наденьте маску!

За период пандемии в регионе томскими полицейскими была составлена почти 21 тысяча протоколов в отношении нарушителей масочного режима. Около 19 тысяч административных дел были направлены в суды, которые вынесли почти 9 тысяч решений о штрафе и 5,5 тысяч предупреждений. Также, начиная с марта, специалистами Роспотребнадзора, районных администраций, сотрудниками полиции ежедневно проводятся проверки учреждений торговли и общепита. В среднем контрольные мероприятия в регионе охватывают до 60-ти магазинов, рынков, кафе и ресторанов в день. В числе нарушений предприниматели чаще забывают о дезинфекции мебели, обеззараживании воздуха, запасе средств индивидуальной защиты и измерении температуры у персонала.

За весь период проверок – с 18 марта – за подобные нарушения региональные управления Роспотребнадзора и полиции возбудили почти 150 административных дел. По их итогам суды вынесли три решения о приостановке деятельности предприятий и 44 – о наложении штрафа. Еще 30 предпринимателей получили предупреждения.