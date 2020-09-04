"Железные кони»: какие автомобили и за сколько предпочитают покупать томичи?

Покупка новой машины - радостное событие для большинства автолюбителей. Фото: из открытых источников

Популярный автопортал Дром в начале августа провел среди своих пользователей опрос на тему: «За сколько вы планируете купить свой следующий автомобиль?». Участие в исследовании приняли 20 791 человек со всей России, в том числе, из нашего региона.

Как показали результаты опроса, 9% респондентов из Томской области собираются потратить на приобретение очередного «железного коня» не более 200 тысяч рублей. Вдвое больше, то есть 19% томичей, выбрали вариант ответа «от 200 до 500 тысяч». Уложиться в сумму от 500 до 700 тысяч рублей намерены 15% наших земляков. Вариант ответа «от 700 до 1 млн рублей» набрал среди томичей 19%. Четверть опрошенных устроит стоимость личного автомобиля от 1 до 2 млн рублей. Купить люксовую машину, стоимость которой начинается от 2 млн рублей, планируют 12% томских респондентов, еще 5,9% не пожалеют выложить за покупку от 3 «лимонов».

Таким образом, если суммировать, свыше 75% местных автолюбителей готовы выложить за свое очередное автотранспортное средство от полумиллиона рублей и выше.

Фавориты спроса

Как свидетельствуют данные портала, в ценовом диапазоне от 700 тысяч до 1 млн рублей в Томской области наиболее популярными моделями являются Toyota Camry и RAV4 2007-2013 годов выпуска и Mitsubishi Outlander (2007-2012 г.). Для сравнения, в Москве же в этой ценовой категории лидируют в покупательских предпочтениях новые Kia Rio и Rio X-Line, Лада Веста.

Поддержанная Тойота Камри - одна из самых популярных моделей в ценовой категории до 1 млн рублей. Фото: из открытых источников

Среди жителей Томской области, располагающих суммой для покупки машины от 1 до 1,5 млн рублей, популярны Toyota Land Cruiser Prado (2004-2008 г.), Toyota Camry (2011-2017 г.) и Toyota RAV4 (2011-2015 г.). В столице немного иной расклад: москвичи охотно готовы выложить до 1,5 млн за двух-трехлетние Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, также популярностью пользуются седаны премиум-класса 2011-2014 годов выпуска Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

Среди регионов России самый «дешевый» вариант ответа «до 200 тысяч рублей» набрал больше всего голосов (18,5%) у крымчан.

- В среднем по стране ответы россиян схожи. Так вариант «до 200 тысяч рублей» набрал 11% голосов участников, «от 200 до 500 тысяч» – 22,5%, «от 500 до 700 тысяч» – 14%, «от 700 до 1 млн» – 17%, «от 1 до 2 млн» – 25% и «от 2 млн рублей» – 15%, - отмечает пресс-служба портала Дром.

А вот столица стоит особняком, в очередной подтвердив статус самого платежеспособного города в стране. Сразу 14% москвичей собираются потратить на следующий автомобиль более 3 млн рублей (самый «дорогой» из предложенных вариантов ответа).

С каждым годом на томских улицах становится больше машин и, соответственно, пробок в "час пик". Фото: из открытых источников

«Некисло живем…»

Под данными опроса его участники и читатели портала оставили множество комментариев, выразив порой диаметрально противоположные точки зрения на покупку авто.

- По моему мнению, стоимость автомобиля должна равняться сумме от 3 до 6 месячных зарплат. Тогда не будешь над ним трястись и «плакать» из-за каждой царапины. Для меня это глупо – брать кредиты, экономить каждую копейку, жить в малосемейке, но ездить на «крузаке», – поделился один из респондентов.

- А зачем вообще менять машину? Как и раньше, будет доставлять твою точку Ж из точки А в точку Б. Так зачем платить больше?, - написал другой.

- Лучше иметь несколько автомобилей под конкретные задачи. Мощный седан для трассы, внедорожник для грязи/снега, - выразил свою точку зрения еще один пользователь.

- Некисло живём. Что на этот опрос ответят наши всем известные нытики?...От 700 до 1,5млн. - больше всего ответов. Следом ответ 1,5-2млн… Нищаем, на еду не хватает, только на излишества, - саркастично отметил один комментатор.

"Ковид" обрушил рынок

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, многие автолюбители были вынуждены отложить до лучших времен покупку новых «железных коней».

Так, по данным сайта autonews, в первой половине 2020 года в России было продано 635 959 новых легковых автомобилей, что на 23,3% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Лидером рынка остается АвтоВАЗ, реализовавший с января по июль 132 595 машин, что на 24% меньше, чем в прошлом году. На втором месте идет Kia с результатом 81 219 автомобилей (-27%), а на третьем — Hyundai, который продал 63 852 машины (-27%). Далее идет Renault с показателем 51 535 ед. (-20%), а замыкает первую пятерку Toyota с результатом 41 646 ед. (-10%).

Из-за пандемии коронавируса объемы продажи новых авто сократились в России почти на четверть. Фото: из открытых источников

Среди премиальных брендов лидерство удерживает марка BMW, автомобили которой разошлись тиражом в 17 110 ед. (-14%). Следом идет Mercedes-Benz с показателем 16 246 машин (-14%), а замыкает тройку Lexus, продажи которого упали на 8% — до 8537 автомобилей.

Что касается самых популярных моделей, то на первом месте идет Lada Granta, которую с января по июнь предпочло 49 922 покупателя. Далее следуют Lada Vesta (42 615 ед.), Kia Rio (36 164 ед.) и Hyundau Creta (29 554 ед.). На пятой позиции расположился Volkswagen Polo (21 341 ед.).

Lada Granta и Lada Vesta - самые продаваемые модели в нашей стране. Фото: из открытых источников

На вторичном рынке машин , по данным агентства Автостат, за семь месяцев 2020 года было перепродано (перерегистрировано) 2 млн 742,1 тыс. автомобилей с пробегом. Таким образом, соотношение между в среднем составило 1 новый автомобиль к 3,6 подержанным.

А какой автомобиль купили бы лично вы?