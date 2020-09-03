Коронавирус в Томске, последние новости на 4 сентября 2020 года: медики и соцработники региона получат еще четверть миллиарда рублей «ковидных» выплат

Наравне с медиками "ковидные" доплаты получат и сотрудники социальных учреждений. Фото: из открытых источников

На утро 4 сентября в Томской области зафиксировано 5 839 случаев заражения COVID-19. Из них 44 новых были выявлены в ходе тестирования вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 34 человек, то есть у подавляющего большинства, нет симптомов инфекции, у семи имеются признаки ОРВИ, у трех томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки, как и в предыдущие три дня, не возросло: их по-прежнему насчитывается 69.

Данные на утро 4 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 66 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 809.

В обсерваторе под Томском на карантине находится всего один постоялец.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 64,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции немного снизился и равен 1,3.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Доплата за риск

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о выделении дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, которые помогают больным с коронавирусом. Томская область получит на выплаты соцработникам 48 млн 426 тыс. руб., а на стимулирующие выплаты медикам - 203 млн 065 тыс.

Средства поступят из резервного фонда правительства.

Напомним, что в июле Томская область уже получила на доплаты соцработникам около 40,5 млн руб., а в августе было выделено более 95,5 млн руб. на выплаты медработникам региона.