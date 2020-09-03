Почти на финише: Томская область выполнила 90 процентов годового плана дорожного нацпроекта

Строительство 226-местной парковки на подъезде к аэровокзалу идет с опережением графика. Фото: из открытых источников

На строительстве парковки на подъезде к терминалу международного аэропорта «Богашево» специалисты Областного ДРСУ выполнили уже 93% работ по проекту. В этом убедился замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, который 2 сентября проинспектировал ход строительства и ремонта объектов национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Представитель подрядчика рассказал, что сейчас на площадке полностью закончены работы с бетоном, в стадии завершения находится перенос коммуникаций. Дорожники в хорошем темпе продолжают асфальтирование, обустройство откосов и благоустройство территории.

Качество выполнения работ вице-губернатор оценивал вместе с представителями профильных ведомств, стройконтроля, заказчиками и подрядчиками. «Строительство 226-местной парковки на подъезде к аэровокзалу идет с опережением графика и завершится в октябре, – подчеркнул И. Шатурный. – На этот объект правительство РФ дополнительно выделило региону почти 380 млн рублей. Такова оценка успешной реализации нацпроекта нашим регионом в 2019 году».

«Совсем затянули со сроками!»

Иное положение дел складывается на участке 14,1–19,32 км автодороги Томск – Аэропорт (от села Богашево): в отличие от первого объекта, в начале сентября ремонт здесь выполнен лишь наполовину.

После фрезерования и расширения отдельных участков дорожники укладывают на объекте два слоя асфальтобетонного покрытия. Рабочие успели установить новый автопавильон взамен старого, оборудовали посадочную площадку, но в сроки явно не укладываются. Подрядчик, которым выступает ООО «Кузбассдорстрой», ведет ремонт с отставанием, хотя дорожная кампания в Томской области в 2020 году из-за теплой весны стартовала раньше обычного, в середине апреля.

Как сообщил в ходе инспекции руководитель «Кузбассдорстроя», общая стоимость ремонтных работ на участке составляет 167 млн рублей, а освоено на сегодняшний день только 82,5 миллиона. В частности, из-за того, что дорожники долго не могли согласовать с контролирующей организацией состав асфальтобетонной смеси.

– Вы совсем затянули со сроками, специально сегодня выбрали ваш объект – показать, как работать нельзя, – Игорь Шатурный не скрывал недовольства. – Погода нам дала возможность начать работы в мае, и мы договаривались, что к середине сентября вы постараетесь в полном объеме асфальтирование выполнить… Уже практически все объекты на сдаче, а вы, как всегда, отстаете!

Вице-губернатор недоволен: на участке автодороги Томск – Аэропорт ремонт выполнен лишь наполовину. Фото: из открытых источников

В свое оправдание глава компании пояснил, что работы в настоящее время ведутся круглосуточно: «Ночью идет укладка асфальтобетона, днем – устройство лотков и обочин. Остановочные комплексы выполнены на 100%». Тем не менее, в сентябре установить на участке все дорожные знаки и жесткое ограждение подрядчик не успеет, скорее всего, эти придется делать в октябре.

Вице-губернатор поставил ему задачу до конца сентября завершить все работы на объекте, а заказчику – жестко контролировать качество. Ну а срыв графика на ответственном участке магистрали чреват штрафами.

Миллионы «в довесок»

Побывали проверяющие также на участке автотрассы Томск – Аникино – Ярское (между селами Коларово и Батурино); это один из четырех дополнительных объектов нацпроекта в 2020 году. Здесь ремонт стартовал недавно, в середине августа. Подряд выиграло ООО «СМУ-7», и сейчас дорожники выполнили уже треть плановых работ. В частности, после фрезерования на объекте уложено 85% выравнивающего слоя и 33% верхнего слоя из асфальтобетона.

Кстати, этот участок протяженностью 12 километров могут перекрыть на несколько дней, сообщил директор управления автодорог Томской области Юрий Дроздов. Это необходимо, чтобы сдать объект в эксплуатацию до 15 октября.

Возможно, отрезок трассы между селами Коларово и Батурино будет перекрыт на несколько дней. Фото: из открытых источников

Поводя итоги выездного совещания, замгубернатора отметил: «Из федерального бюджета мы получили в этом году дополнительно 340 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Бюджет проекта достиг 3,8 млрд рублей. Регион приведет к нормативу 36 объектов общей протяженностью почти 185 километров».

Добавим, что на выделенные средства, помимо дороги Томск – Аникино – Ярское, в нормативное состояние будут приведены участки автотрасс Томск – Каргала – Колпашево (в Томском районе), Больше-Дорохово – Тегульдет (в Зырянском районе) и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок.