Коронавирус в Томске, последние новости на 3 сентября 2020 года: коэффициент распространения инфекции продолжил рост

В настоящее время болеют коронавирусом 949 жителей Томской области. Фото: из открытых источников

На утро 3 сентября в Томской области зарегистрировано 5795 случаев заражения COVID-19. Из них 47 новых были выявлены медиками вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 17 нет симптомов инфекции, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 12 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки, как и в предыдущие два дня, не возросло: их по-прежнему насчитывается 69.

Данные на утро 3 сентября. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 64,6% мест (вчра было 65,9%).Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 66 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 777. В обсерваторе под Томском на карантине находится всего один постоялец.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,57 (вчера был 1,56). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.