Коронавирус в Томске, последние новости на 1 сентября 2020 года: в «ковидных» госпиталях уменьшилось число свободных мест

Число заболевших коронавиурусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

На утро 2 сентября в Томской области зафиксировано 5 748 случаев заражения COVID-19. Из них 42 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 36 человек, то есть у 85%, нет симптомов инфекции, у четырех имеются признаки ОРВИ, у двух томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 69.

Данные на утро 2 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 15 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 711. В обсерваторе под Томском на карантине находится всего один постоялец.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 65,9% мест (несколько дней назад их было почти 70%).

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,56 (вчера был 1,54). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.