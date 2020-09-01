«Интеграция» города и села: сегодня в Томском районе открылась новая школа на 1 100 учащихся

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 сентября, в жилом мегарайоне Южные Ворота (Томский район) состоялось торжественное открытие новой средней школы, получившей название «Интеграция». Это самая крупная школа в сельской местности региона, отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая на торжественной линейке в День знаний.

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

По последнему слову техники

Учреждение на 1 100 учащихся в одну смену построено в рамках национального проекта «Образование». «Мы оснастили школу по последнему слову техники вместе с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, – сказал губернатор. – Мы очень старались построить не просто школу, а настоящий храм образования, куда дети будут с удовольствием бежать каждое утро».

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

В «Интеграции» развернут учебно-производственный комплекс, включающий центры дополнительного образования инженерно-технического, социально-гуманитарного, культурно-спортивного профиля, олимпиадный центр. В школе будут работать лаборатории, учебно-производственные и конструкторские бюро, теле- и фотостудия и многое другое. Кроме того, здесь создан так называемый предуниверсарий, где школьники, начиная с 10-го класса, будут обучаться по углубленным образовательным программам, проходить профессиональные пробы на предприятиях.

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

Директор школы «Интеграция» Лилия Пикалова показала гостям учебные классы, спортивный и актовый залы, административный блок и другие помещения для учебы и занятий. Губернатор поблагодарил ОАО «Томская домостроительная компания» за качественную работу, ТУСУР – за шефство над новой школой, а руководителю учебного вручил заведения ключи от школьного автобуса.

Поздравив педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний, Сергей Жвачкин заметил: «Мы сделали все, чтобы дети и педагоги всех школ Томской области чувствовали себя в учебных учреждениях безопасно. За счет областного бюджета закупили бесконтактные термометры, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. А задача школьников – не только учиться на «четыре» и «пять», но и быть послушными, дисциплинированными и как можно чаще мыть руки».

Весь спектр возможностей

По факту в новое учебное заведение в Томском районе набрано пока около 800 учащихся, из них около 500 – в начальную школу, где насчитывается семь первых классов. Часть детей перешла сюда из школы-сада в Южных Воротах, освободив там места для дошкольников, уточнили в ТДСК.

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

Инжиниринговую школу «Интеграция» без особого преувеличения называют уникальной. Как сказано выше, ученикам здесь предлагают три направления – инженерно-техническое, социогуманитарное или культурно-спортивное, и ребята сами должны решить, в какой сфере им лучше развиваться. «Надо помочь учащимся определиться с будущей профессией и выбрать ее осознанно, – рассказала директор Лилия Пикалова. – Мы хотим вырастить ребят с гибким, пытливым умом, которые смогут выбирать главное и быстро переформатироваться».

– Школа «Интеграция» сегодня предоставляет такой широкий спектр возможностей, что я даже завидую современным детям, – признался ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. – Специализированные классы дают возможность разобраться в себе, уже осознанно выбрать специализацию и прийти в тот или иной университет. Наша основная задача – помочь ученикам определиться. Не заставлять их, а сделать так, чтобы школьник сам к этому пришел. У нас уже есть опыт выстраивания отношений с другими школами и лицеями. Имея этот опыт, мы решили все лучшее интегрировать в новом учебном заведении.

фото: пресс-служба администрации Томской области. Фото: из открытых источников

Из любопытных новинок добавим, что обучение в самой большой сельской школе региона будет «бестелефонным»: при входе сотовый придется оставить в специальном ящике. Зато ученикам будут доступны школьные гаджеты – ноутбуки и планшеты, а также бесплатный Wi-Fi и библиотечный информационный центр.