Пошли на рекорд: с начала года оборот розничной торговли в Томской области вырос вопреки карантину

Макроэкономические показатели в России в первом полугодии ухудшились из-за пандемии. Фото: из открытых источников

Карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, существенно повлияли на оборот розничной торговли. По итогам первого полугодия 2020 года в 78 регионах России этот показатель снизился, в одном остался неизменным и только в шести продемонстрировал рост. Группу лидеров возглавила Томская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

«Упали» во втором квартале

За январь-июнь 2020-го большинство макроэкономических показателей ухудшилось, что в значительной степени стало следствием влияния пандемии COVID-19. Не стал исключением и оборот розничной торговли, который сократился больше, чем большинство других экономических индикаторов.

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в РФ снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%. При этом, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, а ВВП (по предварительной оценке) – на 3,6%. Как показывает статистика, более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг. Аналитики уточняют, что спад был обусловлен исключительно снижением во втором квартале 2020 года, когда были введены карантинные ограничения и закрылись многие торговые центры. При этом в первом квартале оборот розничной торговли в большинстве регионов и по России в целом увеличивался.

Весной в торговых центрах прошли флэшмобы: россияне призывали не паниковать из-за коронавируса. Фото: из открытых источников

А на Чукотке все спокойно

Для оценки динамики розничной торговли в субъектах РФ эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг российских регионов за первые шесть месяцев 2020 года. Рост в этой сфере зафиксирован только в шести регионах, при этом Томская область является в списке абсолютным лидером.

Оборот розничной торговли в регионе увеличился на 2,3% по отношению к тому же периоду 2019 года. На одного жителя этот показатель составил 79,3 тыс. руб. Правда, доля Томской области в общероссийском товарообороте невелика – всего 0,6%. Для сравнения, в Новосибирской области и Красноярском крае эта цифра равна 1,7%, в Кемеровской области – 1,3%.

Добавим, что рост товарооборота за 6 месяцев отмечен в Ленинградской, Тверской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Чукотском автономном округе. И только в Челябинской области базовый показатель остался на уровне предыдущего года.

Эксперты подчеркивают, что во всех этих регионах (за исключением Чукотского АО) в течение второго квартала розничный товарооборот все же падал, однако это снижение было менее значительным, чем рост в первом квартале. Чукотка же оказалась единственной территорией, где на протяжении 6 месяцев обороты в торговле только росли.

В большинстве субъектов РФ оборот розничной торговли за полгода снизился, причем в некоторых довольно существенно – в пределах 10-15%. Наиболее заметный спад зафиксирован в Якутии, а также в ряде республик Северного Кавказа.

Доля Томской области в общероссийском товарообороте невелика, зато динамика – положительная. Фото: из открытых источников

От Москвы до самых окраин

Очевидным лидером по абсолютному объему розничного товарооборота является Москва, на долю которой приходится 15% общероссийских объемов. Московская область занимает второе место с 7,8%.

Еще в группу лидеров по объему оборота розничной торговли входят Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область: в сумме на эти пять субъектов приходится почти 25% общероссийского рынка.

Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населению – почти 180 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года. Немногим менее показатель в Сахалинской (164,7 тыс. руб.) и в Московской области (154,2 тыс. руб.). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. Помимо перечисленных, это Ямало-Ненецкий АО, Тюменская, Свердловская и Мурманская области, ХМАО и Санкт-Петербург, где розничный товарооборот на душу населения превышает 120 тыс. руб.

По понятным причинам лидером по абсолютному объему розничного товарооборота является Москва. Фото: из открытых источников

В регионах с низкими доходами, покупательская активность населения, соответственно, невысокая. Это касается почти всех территорий Северного Кавказа плюс республик Алтай и Тыва. Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30-70 тыс. руб., а в Ингушетии – немногим более 25 тыс., то есть в разы меньше, чем в российской столице.

Что касается прогнозов, эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине года динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее, по итогам 2020-го в целом по России ожидается спад оборота розничной торговли на 2,3%.

На передовой торгового фронта

В заключение добавим: по данным Томскстата, в январе-июне 2020 года оборот розничной торговли в области составил 85,6 млрд руб. Более половины этой суммы (44,1 млрд руб., или 51%) приходилось на непродовольственные товары. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, было продано на 41,5 млрд.

Наибольшую долю в формировании оборота розничной торговли занимают крупные организации, включая торговые сети, – 58%. Доля малых предприятий составляет порядка 19%, индивидуальных предпринимателей – 15%, розничных рынков и ярмарок – 4%, средних предприятий – чуть более 33%.

Кстати, в начале года в Томской области в торговле трудилось около 92 тыс. человек, то есть почти пятая часть всех занятых в экономике. Из этой огромной армии около 53% работают в различных организациях, еще 47% занимаются предпринимательством.