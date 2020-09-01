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Экономика

Пошли на рекорд: с начала года оборот розничной торговли в Томской области вырос вопреки карантину

В 78 регионах России этот показатель снизился и только в шести, включая наш, отмечена позитивная динамика
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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Макроэкономические показатели в России в первом полугодии ухудшились из-за пандемии.

Макроэкономические показатели в России в первом полугодии ухудшились из-за пандемии.

Фото: из открытых источников

Карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, существенно повлияли на оборот розничной торговли. По итогам первого полугодия 2020 года в 78 регионах России этот показатель снизился, в одном остался неизменным и только в шести продемонстрировал рост. Группу лидеров возглавила Томская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

«Упали» во втором квартале

За январь-июнь 2020-го большинство макроэкономических показателей ухудшилось, что в значительной степени стало следствием влияния пандемии COVID-19. Не стал исключением и оборот розничной торговли, который сократился больше, чем большинство других экономических индикаторов.

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в РФ снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%. При этом, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, а ВВП (по предварительной оценке) – на 3,6%. Как показывает статистика, более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг. Аналитики уточняют, что спад был обусловлен исключительно снижением во втором квартале 2020 года, когда были введены карантинные ограничения и закрылись многие торговые центры. При этом в первом квартале оборот розничной торговли в большинстве регионов и по России в целом увеличивался.

Весной в торговых центрах прошли флэшмобы: россияне призывали не паниковать из-за коронавируса.

Весной в торговых центрах прошли флэшмобы: россияне призывали не паниковать из-за коронавируса.

Фото: из открытых источников

А на Чукотке все спокойно

Для оценки динамики розничной торговли в субъектах РФ эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг российских регионов за первые шесть месяцев 2020 года. Рост в этой сфере зафиксирован только в шести регионах, при этом Томская область является в списке абсолютным лидером.

Оборот розничной торговли в регионе увеличился на 2,3% по отношению к тому же периоду 2019 года. На одного жителя этот показатель составил 79,3 тыс. руб. Правда, доля Томской области в общероссийском товарообороте невелика – всего 0,6%. Для сравнения, в Новосибирской области и Красноярском крае эта цифра равна 1,7%, в Кемеровской области – 1,3%.

Добавим, что рост товарооборота за 6 месяцев отмечен в Ленинградской, Тверской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Чукотском автономном округе. И только в Челябинской области базовый показатель остался на уровне предыдущего года.

Эксперты подчеркивают, что во всех этих регионах (за исключением Чукотского АО) в течение второго квартала розничный товарооборот все же падал, однако это снижение было менее значительным, чем рост в первом квартале. Чукотка же оказалась единственной территорией, где на протяжении 6 месяцев обороты в торговле только росли.

В большинстве субъектов РФ оборот розничной торговли за полгода снизился, причем в некоторых довольно существенно – в пределах 10-15%. Наиболее заметный спад зафиксирован в Якутии, а также в ряде республик Северного Кавказа.

Доля Томской области в общероссийском товарообороте невелика, зато динамика – положительная.

Доля Томской области в общероссийском товарообороте невелика, зато динамика – положительная.

Фото: из открытых источников

От Москвы до самых окраин

Очевидным лидером по абсолютному объему розничного товарооборота является Москва, на долю которой приходится 15% общероссийских объемов. Московская область занимает второе место с 7,8%.

Еще в группу лидеров по объему оборота розничной торговли входят Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область: в сумме на эти пять субъектов приходится почти 25% общероссийского рынка.

Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населению – почти 180 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года. Немногим менее показатель в Сахалинской (164,7 тыс. руб.) и в Московской области (154,2 тыс. руб.). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. Помимо перечисленных, это Ямало-Ненецкий АО, Тюменская, Свердловская и Мурманская области, ХМАО и Санкт-Петербург, где розничный товарооборот на душу населения превышает 120 тыс. руб.

По понятным причинам лидером по абсолютному объему розничного товарооборота является Москва.

По понятным причинам лидером по абсолютному объему розничного товарооборота является Москва.

Фото: из открытых источников

В регионах с низкими доходами, покупательская активность населения, соответственно, невысокая. Это касается почти всех территорий Северного Кавказа плюс республик Алтай и Тыва. Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30-70 тыс. руб., а в Ингушетии – немногим более 25 тыс., то есть в разы меньше, чем в российской столице.

Что касается прогнозов, эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине года динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее, по итогам 2020-го в целом по России ожидается спад оборота розничной торговли на 2,3%.

На передовой торгового фронта

В заключение добавим: по данным Томскстата, в январе-июне 2020 года оборот розничной торговли в области составил 85,6 млрд руб. Более половины этой суммы (44,1 млрд руб., или 51%) приходилось на непродовольственные товары. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, было продано на 41,5 млрд.

Наибольшую долю в формировании оборота розничной торговли занимают крупные организации, включая торговые сети, – 58%. Доля малых предприятий составляет порядка 19%, индивидуальных предпринимателей – 15%, розничных рынков и ярмарок – 4%, средних предприятий – чуть более 33%.

Кстати, в начале года в Томской области в торговле трудилось около 92 тыс. человек, то есть почти пятая часть всех занятых в экономике. Из этой огромной армии около 53% работают в различных организациях, еще 47% занимаются предпринимательством.

В томской сфере торговли трудится более 90 тысяч человек – это пятая часть всех занятых.

В томской сфере торговли трудится более 90 тысяч человек – это пятая часть всех занятых.

Фото: из открытых источников

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