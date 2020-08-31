Коронавирус в Томске, последние новости на 1 сентября 2020 года: коэффициент распространения взлетел до 1,54, у подавляющего большинства заразившихся нет симптомов

Обязательный масочный режим будет действовать в регионе до 30 сентября. А потом его могут продлить... Фото: из открытых источников

На утро 1 сентября в Томской области зафиксировано 5 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них сразу 110 пополнили статистику вчера, это один из самых высоких суточных показателей за время пандемии в регионе. Наибольшая часть новых заболевших COVID-19 — это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении.

Из 110 человек, заболевших за последние сутки, 88, то есть подавляющее большинство, не имеют никаких симптомов инфекции, у 17-ти выражены признаки ОРВИ, у пяти томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов снова возросло: медики подтвердили смерть от коронавируса еще двоих жителей нашего региона. Число жертв пандемии теперь составляет 69 человек.

-Оба скончавшихся находились в группе риска по возрасту, у обоих инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Также у одного пациента были осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, у второго — хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. -, - уточнили в оперштабе.

Данные на утро 1 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 15 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 696. В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 66% мест.

Коэффициент распространения инфекции резко вырос и равен 1,54 (вчера был 0,93). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.