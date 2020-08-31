Продление режима повышенной готовности в Томской области 2020 в связи с коронавирусом: ограничения останутся в силе до 30 сентября

Губернатор продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 сентября. Фото: из открытых источников

Сегодня , 31 августа, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, продлил действующий в регионе режим повышенной готовности до 30 сентября включительно. Напомним, впервые данный режим, накладывающий ограничения на работу сферы услуг и запрет на проведение массовых мероприятий, был введен в регионе 18 марта. Затем он несколько раз продлевался. Последний раз областные власти пролонгировали его 31 июля на срок до сегодняшнего дня.

- Принимая решение о продлении ограничений, я прежде всего руководствуюсь не популизмом, а ответственностью — за жизнь и здоровье миллиона людей. Пока в регионе регистрируются десятки новых случаев болезни и умирают люди, мы не можем позволить себе быть беспечными, - обосновал свое решение губернатор в обращении, опубликованном на портале областной администрации.

Серегй Жвачкин также озвучил решение оперштаба по смягчению ранее введенных ограничений.

- Наш штаб принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений, естественно, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора. По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Главное ограничение одно: обязательное использование защитных масок и дезинфекция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и других закрытых помещения с массовым пребыванием людей. Никто из нас не хочет заболеть, никто не хочет, чтобы заболели наши близкие, поэтому давайте беречь себя и тех, кто рядом, - призвал губернатор.

Главное ограничение для томичей на сегодняшний день - обязательное ношение масок. Фото: из открытых источников

Оперативный штаб напоминает, что перед началом деятельности все учреждения должны направить уведомление на сайт работа.томск.рф, взяв на себя обязательства соблюдать все санитарно-эпидемические требования.

Добавим, по данным на утро 31 августа в Томской области зафиксированы 5 596 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 4681, умерли 67 жителей региона.