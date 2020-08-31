Что изменится в Томске с 1 сентября 2020 года: в школу по новым правилам, возврат страховки по кредиту, тарифы ОСАГО

После торжественных линеек в здание школ пустят в этом году только первоклассников. Фото: из открытых источников

Начало осени традиционно ознаменовано в нашей жизни рядом перемен: законодательных, нормативных и, конечно, обычных человеческих, связанных со сбором урожая и подготовкой к новому учебному году. Осень коронавирусного 2020 года имеет свои нюансы. Например, пока неизвестно будет ли продлен или отменен в регионе режим повышенной готовности, срок действия которого истекает сегодня.

Напомним, данный режим был введен 31 марта и несколько раз продлялся, а введенные им ограничения постепенно смягчались. Сейчас в Томской области открыты заведения общепита, фитнес -клубы, музеи, библиотеки, парки аттракционов и автошколы, все магазины, в очном формате готовятся начать новый учебный год школы и вузы. Однако под запретом остается проведение массовых мероприятий: спортивных состязаний, спектаклей и концертов. Остается обязательным и масочный режим. Что будет дальше? Узнаем в ближайшие часы.

Снова в школу

Нынешний День знаний станет точкой отсчета целого ряда нововведений для школьников и педагогов. 1 сентября во всех 310 школах региона состоятся «вживую» торжественные линейки, но они продлятся всего 20 минут, и будут организованы по параллелям с соблюдением социальной дистанции между классами. В здания в этот день войдут только первоклассники. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, куда будут приходить учителя, по возможности число учеников в классах будет сокращено. На входе в школы абсолютно всем будут измерять температуру. Тех, у кого будут выявлены респираторные симптомы, внутрь не пустят. Время начала уроков и перемен для разных классов будет разным, чтобы не допускать скопления детей на переменах и при утреннем измерении температуры. С учетом погодных условий уроки физкультуры будут проводиться преимущественно на улице, занятия в спортивном зале будут сокращены. Для детей на занятиях маски необязательны.

Одна из главных новинок учебного года: теперь все учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное горячее питание. Для тех, кто учится в первую смену это будет горячий завтрак, для учащихся во вторую – обед. На эти цели в Томской области будет направлено в текущем году 224,8 млн, которые позволят обеспечить питанием более 52 тысяч учеников 1-4 классов.

Все ученики начальной школы будут теперь получать бесплатное горячее питание. Фото: из открытых источников

С 1 сентября педагоги за классное руководство будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. В Томской области эту доплату будут получать более 6 тысяч учителей, при этом за ними сохранится региональная доплата за классное руководство.

Вернуть часть страховки

С 1 сентября 2020 года заемщики, досрочно погасившие свой кредит, смогут вернуть часть страховой премии. Возврату подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Процедура банкротства без судов

C 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами. Он коснется физических лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, если в отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни имущества, ни денег, на которые может быть обращено взыскание. Заявление о банкротстве можно будет подать в МФЦ, с момента принятия гражданин освобождается от штрафов и через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится банкротом по закону.

Чтобы признать себя банкротом теперь необязательно обращаться в суд. Фото: из открытых источников

Тарифный коридор ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз. Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится больше — на 20% вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Водители смогут сэкономить при покупке полиса ОСАГО. Фото: из открытых источников

Рядом с домом

С 29 сентября осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства ближайших родственников — супруга или супруги, родителей, детей, дедушки и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных детей. Это можно будет сделать по решению ФСИН России на основании письменного заявления осужденного. Если в этом регионе размещение невозможно, перевод сделают в наиболее близкое учреждение.