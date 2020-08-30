Коронавирус в Томске, последние новости на 31 августа 2020 года: число заразившихся почти достигло 5,6 тыс., коэффициент распространения снова взлетел выше единицы

Уже завтра в школах и вузах Томска начнется новый учебный год. Фото: из открытых источников

На утро 31 августа в Томской области зарегистрировано 5 596 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 60 новых были выявлены медиками вчера. Значительную часть среди нововыявленных составляют жильцы и персонал одного из соцучреждений Томска, где накануне был выявлен крупный очаг коронавируса.

Среди нововыявленных заболевших COVID-19 у 20 человек нет никаких симптомов инфекции, у 19 наблюдаются признаки ОРВИ, сразу у 20 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: медики подтвердили смерть от коронавируса еще одного жителя нашего региона. Он стал 67-ой по счету жертвой пандемии в Томской области.

- Инфекция осложнялась двусторонней полисигментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, онкологическим заболеванием. Также пациент входил в группу риска по возрасту.-, - уточнили в оперштабе.

Данные на утро 31 августа. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 67,14% мест. Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 73 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 681.

Коэффициент распространения инфекции резко вырос и равен 1,12 ( вчера был 0,93). Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. Будет ли он продлен мы узнаем уже сегодня.