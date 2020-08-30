Герои "ковидного" фронта: в 2020 году рейтинг самых опасных профессий возглавили врачи, а не шахтеры

Традиционно в любой стране работа шахтера считается одной из самых опасных. Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 августа, в России отмечается День шахтера – именно эту профессию принято считать самой опасной среди гражданских. Однако в коронавирусном 2020 году, если верить опросам, представления россиян изменились: рейтинг наиболее опасных профессий в настоящее время возглавляют медики.

От журналистов до саперов

Какие профессии жители страны считают самыми рискованными, решил выяснить сервис по поиску работы SuperJob. В открытом опросе, проходившем с 30 июля по 3 августа, приняли участие тысяча представителей экономически активного населения из всех округов России.

Эпидемия коронавируса поменяла расстановку в рейтинге опасных профессий: 20% россиян самой опасной посчитали профессию врача. 10% опрошенных по-прежнему уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению 8% респондентов, самое опасное занятие у пожарные; по 6% считают связанной с высоким риском деятельность военнослужащих и спасателей МЧС.

Как и в разгар пандемии, наиболее востребованными в России остаются медработники. фото: Валерий Касаткин. Фото: из открытых источников

По 4% голосов набрали такие профессии как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. 2% респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. Наконец, по 1% голосов в рейтинге опасных профессий отдано журналистам, преподавателям и саперам.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня – каждый пятый. «В настоящее время медработники в первом списке в связи с пандемией», – комментируют участники опроса.

Работа – дело рискованное

Если степень риска той или иной профессии сограждане оценивают «на глазок», то специалисты Роспотребнадзора точно знают, у представителей каких сфер деятельности чаще всего выявляются профессиональные заболевания.

Так, в 2019 году наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зарегистрированных случаев. То есть, выходит, шахтеры и здесь в группе риска. На втором месте обрабатывающие производства (29,9%), далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

На российских заводах и фабриках достаточно опасных производств, цехов и участков Фото: из открытых источников

У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний. На все остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев.

Профзаболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами, уточняют специалисты санитарного ведомства РФ.

Заметим, что в Томской области в последние годы наблюдается тенденция к снижению количества профессиональных заболеваний. Уменьшается и количество несчастных случаев на производстве, констатируют в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Наиболее высок уровень производственного травматизма в регионе в тех отраслях, где большая часть работ выполняется с привлечением ручного труда: это строительство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

В строительстве травматизм высок из-за того, что многие работы выполняются вручную. Фото: из открытых источников

Анализ материалов расследования несчастных случаев на производстве (данные приведены за 2018 год) показывает, что наиболее частыми причинами травматизма являются несоблюдение требований безопасности при производстве работ – 13,5%; нарушение правил дорожного движения – более 7%; неудовлетворительная организация производства – почти 5%.

Кстати, Томская область одним из первых регионов за Уралом присоединилась к международной стратегии так называемого «нулевого травматизма». По информации областной Федерации профсоюзных организаций (на декабрь 2019 года), это позволило за последние два года сократить коэффициент частоты травматизма с 1,2 до 1,13; количество несчастных случаев на производстве – со 150 до 142, из них с тяжелым исходом – с 15 до шести. И, что весьма существенно, на 40% уменьшилось число смертей на производстве.

В рейтинге опасных профессий нет воспитателей и нянечек, но есть преподаватели. Фото: из открытых источников

Но вернемся в неспокойное лето 2020-го. Учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, в июле в российском АНО «Институт прогрессивного образования» составили свой рейтинг профессий.

Эксперты выяснили, каким специалистам проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Так вот, как и в разгар пандемии, наиболее востребованными в России остаются медики.

Что касается коммерческих структур, им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса. В связи с этим, в частности, не останутся без работы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Также многим компаниям после кризиса остро понадобятся менеджеры по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, считают эксперты. Впрочем, бизнес по-прежнему нуждается в курьерах, водителях, удаленных менеджерах и операторах колл-центра.

Кроме того, высоко востребованы на сегодняшний день строители: это можно объяснить восстановлением активности в жилищном строительстве, увеличением числа инфраструктурных проектов, а также ростом спроса на возведение загородных домов.

Несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимой подготовки и опыта быстро смогут найти хорошо оплачиваемую работу профессионалы в сфере правопорядка, – полицейские и сотрудники охранных агентств.

Наконец, сегодня востребованы на рынке преподаватели, личностные тренеры, сиделки и няни, а также психологи. Ну, а степень опасности такого рода занятий предлагаем оценить самим читателям.