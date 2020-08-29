Коронавирус в Томске, последние новости на 30 августа 2020 года: очаг в социальном учреждении, действие режима повышенной готовности истекает уже завтра

Из социального учреждения в "ковидные" стационары госпитализировано свыше 50 человек. Фото: из открытых источников

На утро 30 августа в Томской области зафиксировано 5 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 42 новых были выявлены медиками в ходе тестирования вчера.

Среди нововыявленных заболевших COVID-19 у 15 человек нет никаких симптомов инфекции, у 23 наблюдаются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: медики подтвердили смерть от коронавируса еще одного жителя нашего региона. Он стал 66-ой по счету жертвой пандемии в Томской области.

-Инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и болезни легких, - уточнили в оперштабе.

Данные на утро 30 августа. Фото: Из открытых источников

Также вчера стало известно, что в одном из стационарных социальных учреждений региона выявлен крупный очаг заражения COVID-19.

Информация по вновь заболевшим будет отражена в статистике сегодня.

Как рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе. Все проживающие с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медико-санитарную часть №2 Томска и в Томскую районную больницу, на базе которой действует респираторный госпиталь для пациентов c коронавирусом. Состояние у заразившихся разной степени тяжести, есть и бессимптомные.

Во всех помещениях учреждения проведена заключительная дезинфекция. Все проживающие находятся под медицинским наблюдением, в учреждении организован круглосуточный пост.

Управление Роспотребнадзора проводит расследование, по результатам которого будет установлен источник заражения.-

-С начала введения в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех домах-интернатах Томской области организована работа сотрудников вахтовым методом. Все сотрудники приступают к работе после взятия у них проб на коронавирусную инфекцию и подтверждения отрицательного результата. В течение 14 дней они выполняют свои обязанности, проживают в нем, не выходя за периметр. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. В учреждениях установлен запрет на посещение посторонними, включая родственников, — прокомментировала Марина Киняйкина.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,1 % мест. Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 63 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 4 608.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа, то есть до завтра.