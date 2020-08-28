Коронавирус в Томске, последние новости на 29 августа 2020 года: число выздоровевших растет рекордными темпами, в МСЧ N2 поступили 55 аппаратов ИВЛ

В респираторном госпитале МСЧ N 2 создан внушительный резерв оборудования для диагностики и лечения коронавируса. Фото: из открытых источников

На утро 29 августа в Томской области зафиксировано 5 494 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 42 были выявлены медиками вчера.

Среди нововыявленных заболевших COVID-19 у 17 человек нет никаких симптомов инфекции, у 19 наблюдаются признаки ОРВИ, у шести томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: медики подтвердили смерть от коронавируса еще одного жителя нашего региона. Он стал 65-ой по счету жертвой пандемии в Томской области.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническому заболеванию — гипертонии. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, инфекционно-токсическим шоком, острой дыхательной недостаточностью, - уточнили в оперштабе.

Данные на утро 29 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление сразу 113 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии в регионе! Общее число исцелившихся составляет теперь 4 545.

В обсерваторе под Томском находится всего один постоялец. Напомним, весной под Томском действовали 4 обсерватора и число постояльцев в них доходило до 200 и более человек!

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,1 % мест.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление сразу 113 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии в регионе! Общее число исцелившихся составляет теперь 4 545.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0,90. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа, то есть до ближайшего понедельника.

В помощь медикам и пациентам

55 новых аппаратов ИВЛ, кислородная станция, 39 мониторов слежения за состоянием пациентов, шесть концентраторов кислорода и пять шприцевых насосов поступили в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска. Общая стоимость оборудования составила около 100 млн рублей.

Большая часть аппаратов ИВЛ – 40 единиц – это централизованная поставка дыхательного оборудования по линии Минпромторга РФ на безвозмездной основе, оснащение остальным оборудование прошло за счет средств федерального бюджета.

– В нашем медучреждении есть весь спектр необходимого диагностического оборудования, но такие поставки позволяют обновлять имеющееся и создать резерв, что важно в период пандемии, – отметил главврач медсанчасти Алексей Михленко.