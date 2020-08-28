Бензин дороже, овощи дешевле: как коронавирус повлиял на уровень цен в Томской области?

В июле 2020 года годовая инфляция в регионе осталась на уровне предыдущего месяца Фото: из открытых источников

В начале второго полугодия российская экономика постепенно начала восстанавливаться после шока, вызванного карантинными мерами. Аналитики отмечают, что этому способствовали как внешние условия – рост цен на нефть и внешнего спроса, так и внутренние – июль стал первым месяцем после практически полной отмены ограничений на работу предприятий. По данным Центробанка, в июле 2020 года годовая инфляция в Томской области осталась на уровне предыдущего месяца – 3,7%, хотя в разных секторах этот показатель отличался.

Бензиновая «прибавка»

В июне-июле в регионе зафиксирована годовая инфляция в 3,7%, сообщила в ответ на запрос «КП-Томск» управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. Однако компоненты инфляции в эти два летних месяца вели себя по-разному.

Так, в июне наибольший вклад в ускорение годового прироста цен внесла продовольственная инфляция, которая возросла до 4,0% после 3,7% в мае. Среди продуктов питания в июне ускоренно дорожал картофель: был исчерпан запас урожая прошлого года, при этом из-за рубежа поставки были по более высоким ценам. По информации местных производителей, в июне вырос спрос на молочную продукцию, что ускорило годовой прирост цен на нее.

Годовая непродовольственная инфляция в июне ускорилась до 2,5% после 2,3% в мае. Например, после возобновления торговли существенно ускорился рост цен (c 3,4% в июне до 18,2% в июле) на свежесрезанные цветы из-за роста издержек. Изменилась логистика транспортировки: ранее цветы доставляли на самолетах через Китай, теперь используется автотранспорт, кроме того, прекратились поставки в регион из Краснодарского края.

Свежесрезанные цветы в Томской области в июле подорожали на 18 с лишним процентов. Фото: из открытых источников

В июле, наоборот, сильнее ускорялась годовая непродовольственная инфляция – до 3,0% после 2,5% в июне. На динамику повлиял ускоренный рост цен на бензин и газовое топливо, что было связано с восстановлением деловой активности и возвращением рынка к «докоронавирусным» объемам потребления.

Дешевле – икра и карамель

А вот цены на продукты в Томской области по сравнению с июлем 2019 года выросли только на 0,2% – до 4,2%, констатируют специалисты регионального отделения Центробанка. Для сравнения, в июне рост составил 4,0%. При этом пятая часть продовольственных товаров за последние 12 месяцев подешевела, и заметнее всего овощи (на 9,9%). Также снизились цены на сахар, вареную колбасу, свинину, мясо птицы, рыбу, пшено, икру лососевых рыб и карамель.

Около 40% продуктов из потребительской корзины подорожали менее чем на 4%, в том числе сосиски, кофе, шоколад, рыбные консервы и говядина. Больше чем на 10% подорожали 16% продовольственных товаров – это фрукты, макаронные и крупяные изделия, молоко и кисломолочные продукты, мука и хлебобулочные изделия.

В июле больше всего подорожала капуста, это связано с исчерпанием запасов урожая прошлого года и поставками свежего урожая из Средней Азии по более высоким ценам.

Из продовольственных товаров в прошлом месяце больше всего подорожала обычная капуста. Фото: из открытых источников

Низкая урожайность пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и южных регионах России стала причиной ускорения роста цен на муку. Подорожавшие импортные корма и добавки увеличили издержки производства яиц, в том числе привозимых из других регионов. В результате потребители ощутили рост цен на этот товар в годовом выражении.

Зато благодаря поступлению большего по сравнению с 2019 годом объема овощей нового урожая подешевели в магазинах огурцы, ускорилось снижение цен на свеклу и замедлились темпы роста цен на картофель.

В сегменте услуг годовая инфляция снижалась до 4,9% в июне (после 5,4% в мае) и затем до 4,3% в июле. Основной вклад в ее замедление в эти два летних месяца внесли услуги воздушного транспорта: ведущие авиакомпании снижали цены на авиабилеты для восстановления пассажиропотока. В июле из-за сохраняющихся ограничений в условиях пандемии на 2% снизились цены на услуги внутреннего туризма.

Июль стал первым месяцем после практически полной отмены ограничений на работу предприятий. Фото: из открытых источников

Индексация регулируемых тарифов на коммунальные услуги в июльских ценах на услуги ЖКХ практически не отразилась. Кроме того, эксперты отметили, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России способствовало снижению стоимости потребительских кредитов.

С осторожным оптимизмом

Данные Росстата свидетельствуют, что инфляция в России в июле 2020 года ускорилась до 0,4% с 0,2% в июне. В годовом выражении, то есть по сравнению с июлем 2019 года, потребительские цены выросли на 3,4% (в июне – на 3,2%). Кстати, прогноз Минэкономразвития РФ предусматривал, что в июле инфляция составит 0,3-0,4% в месячном выражении и 3,3-3,4% в годовом.

В среднем по стране за прошлый месяц продовольственные товары подешевели на 0,1%, непродовольственные подорожали на 0,3%, стоимость услуг выросла на 1%.

Вчера, 27 августа, глава государства Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что страна уже прошла пик в экономике. По мнению президента, Россия пережила пандемию лучше других государств «за счет своевременных действий правительства».

По официальным прогнозам, падение экономики по итогам 2020 года может достигнуть 5-6%, а инфляция составит 3,4-3,41%. Но, как известно, точность любых, даже самых обоснованных предположений могут доказать только время и практика.