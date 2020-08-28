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Экономика

Бензин дороже, овощи дешевле: как коронавирус повлиял на уровень цен в Томской области?

Специалисты Томского отделения Банка России проанализировали показатели инфляции
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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В июле 2020 года годовая инфляция в регионе осталась на уровне предыдущего месяца

В июле 2020 года годовая инфляция в регионе осталась на уровне предыдущего месяца

Фото: из открытых источников

В начале второго полугодия российская экономика постепенно начала восстанавливаться после шока, вызванного карантинными мерами. Аналитики отмечают, что этому способствовали как внешние условия – рост цен на нефть и внешнего спроса, так и внутренние – июль стал первым месяцем после практически полной отмены ограничений на работу предприятий. По данным Центробанка, в июле 2020 года годовая инфляция в Томской области осталась на уровне предыдущего месяца – 3,7%, хотя в разных секторах этот показатель отличался.

Бензиновая «прибавка»

В июне-июле в регионе зафиксирована годовая инфляция в 3,7%, сообщила в ответ на запрос «КП-Томск» управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. Однако компоненты инфляции в эти два летних месяца вели себя по-разному.

Так, в июне наибольший вклад в ускорение годового прироста цен внесла продовольственная инфляция, которая возросла до 4,0% после 3,7% в мае. Среди продуктов питания в июне ускоренно дорожал картофель: был исчерпан запас урожая прошлого года, при этом из-за рубежа поставки были по более высоким ценам. По информации местных производителей, в июне вырос спрос на молочную продукцию, что ускорило годовой прирост цен на нее.

Годовая непродовольственная инфляция в июне ускорилась до 2,5% после 2,3% в мае. Например, после возобновления торговли существенно ускорился рост цен (c 3,4% в июне до 18,2% в июле) на свежесрезанные цветы из-за роста издержек. Изменилась логистика транспортировки: ранее цветы доставляли на самолетах через Китай, теперь используется автотранспорт, кроме того, прекратились поставки в регион из Краснодарского края.

Свежесрезанные цветы в Томской области в июле подорожали на 18 с лишним процентов.

Свежесрезанные цветы в Томской области в июле подорожали на 18 с лишним процентов.

Фото: из открытых источников

В июле, наоборот, сильнее ускорялась годовая непродовольственная инфляция – до 3,0% после 2,5% в июне. На динамику повлиял ускоренный рост цен на бензин и газовое топливо, что было связано с восстановлением деловой активности и возвращением рынка к «докоронавирусным» объемам потребления.

Дешевле – икра и карамель

А вот цены на продукты в Томской области по сравнению с июлем 2019 года выросли только на 0,2% – до 4,2%, констатируют специалисты регионального отделения Центробанка. Для сравнения, в июне рост составил 4,0%. При этом пятая часть продовольственных товаров за последние 12 месяцев подешевела, и заметнее всего овощи (на 9,9%). Также снизились цены на сахар, вареную колбасу, свинину, мясо птицы, рыбу, пшено, икру лососевых рыб и карамель.

Около 40% продуктов из потребительской корзины подорожали менее чем на 4%, в том числе сосиски, кофе, шоколад, рыбные консервы и говядина. Больше чем на 10% подорожали 16% продовольственных товаров – это фрукты, макаронные и крупяные изделия, молоко и кисломолочные продукты, мука и хлебобулочные изделия.

В июле больше всего подорожала капуста, это связано с исчерпанием запасов урожая прошлого года и поставками свежего урожая из Средней Азии по более высоким ценам.

Из продовольственных товаров в прошлом месяце больше всего подорожала обычная капуста.

Из продовольственных товаров в прошлом месяце больше всего подорожала обычная капуста.

Фото: из открытых источников

Низкая урожайность пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и южных регионах России стала причиной ускорения роста цен на муку. Подорожавшие импортные корма и добавки увеличили издержки производства яиц, в том числе привозимых из других регионов. В результате потребители ощутили рост цен на этот товар в годовом выражении.

Зато благодаря поступлению большего по сравнению с 2019 годом объема овощей нового урожая подешевели в магазинах огурцы, ускорилось снижение цен на свеклу и замедлились темпы роста цен на картофель.

В сегменте услуг годовая инфляция снижалась до 4,9% в июне (после 5,4% в мае) и затем до 4,3% в июле. Основной вклад в ее замедление в эти два летних месяца внесли услуги воздушного транспорта: ведущие авиакомпании снижали цены на авиабилеты для восстановления пассажиропотока. В июле из-за сохраняющихся ограничений в условиях пандемии на 2% снизились цены на услуги внутреннего туризма.

Июль стал первым месяцем после практически полной отмены ограничений на работу предприятий.

Июль стал первым месяцем после практически полной отмены ограничений на работу предприятий.

Фото: из открытых источников

Индексация регулируемых тарифов на коммунальные услуги в июльских ценах на услуги ЖКХ практически не отразилась. Кроме того, эксперты отметили, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России способствовало снижению стоимости потребительских кредитов.

С осторожным оптимизмом

Данные Росстата свидетельствуют, что инфляция в России в июле 2020 года ускорилась до 0,4% с 0,2% в июне. В годовом выражении, то есть по сравнению с июлем 2019 года, потребительские цены выросли на 3,4% (в июне – на 3,2%). Кстати, прогноз Минэкономразвития РФ предусматривал, что в июле инфляция составит 0,3-0,4% в месячном выражении и 3,3-3,4% в годовом.

В среднем по стране за прошлый месяц продовольственные товары подешевели на 0,1%, непродовольственные подорожали на 0,3%, стоимость услуг выросла на 1%.

Вчера, 27 августа, глава государства Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что страна уже прошла пик в экономике. По мнению президента, Россия пережила пандемию лучше других государств «за счет своевременных действий правительства».

По официальным прогнозам, падение экономики по итогам 2020 года может достигнуть 5-6%, а инфляция составит 3,4-3,41%. Но, как известно, точность любых, даже самых обоснованных предположений могут доказать только время и практика.

Даже самые взвешенные прогнозы экономистов порой опровергает непредсказуемый рынок

Даже самые взвешенные прогнозы экономистов порой опровергает непредсказуемый рынок

Фото: из открытых источников

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