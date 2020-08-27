Коронавирус в Томске, последние новости на 28 августа 2020 года: в «ковидных» стационарах занята только треть коек

В "ковидных" стационарах занята пациентами лишь треть имеющихся коек. Фото: из открытых источников

На утро 28 августа в Томской области зарегистрированы 5 452 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 43 новых были выявлены вчера.

Среди последних по времени заболевших COVID-19 у 26 человек нет симптомов инфекции, у 17 наблюдаются признаки ОРВИ, пневмонии ни у кого нет. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: медики подтвердили смерть от коронавируса еще двух наших земляков.

-У обоих скончавшихся двусторонняя полисегментарная пневмония осложнялась инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. У одного из умерших диагностирован абсцесс легкого, второй входил в группу риска по возрасту и множественным хроническим заболеваниям: диабет, ишемия головного мозга, гипертония, болезнь почек, - рассказали в региональном оперштабе. Общее число жертв пандемии среди томичей теперь составляет 64.

Данные на утро 28 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление сразу 79 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 432 человека.

В обсерваторе под Томском находится всего один постоялец. Напомним, весной под Томском действовали 4 обсерватора и число постояльцев в них доходило до 200 и более человек!

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 70,1 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. До этого времени сохраняется запрет на массовые мероприятия, также пока в регионе закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки.

Открыты на условиях строгого соблюдения предписаний Роспотребнадзора: кафе, рестораны и их летние веранды, музеи, парки аттракционов, фитнес-залы, бассейны, библиотеки. Готовятся к открытию в очном формате школы и вузы, детские сады работают в штатном режиме.