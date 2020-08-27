Управляя "цифрой": лучшим WEB-разработчиком России стал студент Денис Шарапов из Томска

Студент ТГУ Денис Шарапов стал лучшим программистом страны. Фото: из открытых источников

26 августа были подведены итоги федерального этапа конкурса «Лучший по профессии - 2020» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». Победителем в ней стал студент Высшей IT-школы Томского госуниверситета, сотрудник компании «КРЕО - СОФТ» Денис Шарапов.

Всего в конкурсе, который в этом году проходил дистанционно, участвовали представители 12 регионов России. В рамках состязания им предстояло разработать прототип сервиса для Центра занятости населения города Томска и Томского района, где можно размещать информацию о проведении профильных событий, регистрироваться на мероприятия, задавать вопросы спикерам, оставлять отзывы. Жюри также оценивало внешний вид сервиса – насколько он соответствует фирменному стилю организации. Денис Шарапов лучше всех справился с заданием и победил с большим отрывом, набрав 54,31 баллов. Второе место занял Артем Валеев из Башкортостана, третье — Ирина Поминова из Алтайского края.

Конкурсантов и победителей дистанционно, по видеосвязи, поздравили заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев и директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Марина Маслова.

- Еще 10 лет назад о профессии веб-разработчика не было известно ничего, а сегодня она занимает верхние строчки рейтинга самых востребованных и высокооплачиваемых IT-специальностей. И именно Томск стал центром соревнований между лучшими представителями этой профессии, — отметил вице-губернатор Иван Деев.

Проограммисты занимают верхние строчки рейтинга самых высокооплачиваемых IT-специальностей. Фото: из открытых источников

- Впервые в этом году из-за эпидситуации конкурс профессионального мастерства проводился дистанционно. Хочу поблагодарить томских организаторов — областной департамент труда и занятости и Томский государственный университет за высокий уровень организации, — сказала представитель Минтруда РФ Марина Маслова.

Победитель и призеры конкурса будут отмечены дипломами, а также получат денежные премии в 300, 200 и 100 тысяч рублей от министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Я очень рад, что смог победить. Волновался и перед самим конкурсом, и перед объявлением итогов. Важным для меня, наверное, является то, что я не потерял хватку и смог в очередной раз продемонстрировать достойный результат. Такие победы показывают, что я продолжаю развиваться в профессиональном плане, – признался Денис. В настоящее время молодой человек увлекся разработкой мобильных приложений для платформы iOS, поэтому часть призовых денег потратит на покупку iPad, чтобы проверять созданные приложения на своем устройстве.

Это не первая победа нашего молодого земляка в профессиональных состязаниях: в 2017 он уже выигрывал чемпионат World Skills Russia в номинации «Веб-дизайн и разработка», в 2018-м победил на Digital Skills, в 2019-м вошел в двадцатку лучших программистов на чемпионате Яндекса, заняв 11-е место.