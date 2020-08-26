Коронавирус в Томске, последние новости на 27 августа 2020 года: в обсерваторе на карантине остался всего один постоялец

Вчера в Томской области были выявлены всего 38 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

На утро 27 августа в Томской области зафиксировано 5 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 новых были выявлены вчера и это самый низкий показатель с начала лета.

Среди последних заболевших COVID-19 у 10 человек нет симптомов, у 18 наблюдаются признаки ОРВИ, у десяти томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 62.

Данные на утро 27 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление сразу 92 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 353 человека.

В обсерваторе под Томском находится всего один постоялец. Напомним, весной под Томском действовали сразу 4 обсерватора и число постояльцев в них доходило до 200 и более человек!

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест.

Коэффициент распространения инфекции понизился до 0,96 ( вчера был 1,08).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. До этого времени сохраняется запрет на массовые мероприятия, также пока в регионе закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки.

Открыты на условиях строгого соблюдения предписаний Роспотребнадзора: кафе, рестораны и их летние веранды, музеи, парки аттракционов, фитнес-залы, бассейны, библиотеки. Готовятся к открытию в очном формате школы и вузы, детские сады работают в штатном режиме.