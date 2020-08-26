Планов громадье: на левом берегу Томи застройщик намерен возвести еще два больших микрорайона

В Северном Парке с 2016 года возведено уже 186 тысяч «квадратов» жилья. Фото: из открытых источников

Вчера в обладминистрации участники градостроительного совета обсудили развитие территорий, расположенных к югу от Северного Парка, в Заречном поселении Томского района. Компания-застройщик представила проект возведения еще двух микрорайонов – Южного и Центрального, инвестиции в который предварительно оцениваются в 35 млрд рублей. Впрочем, не меньше перспективных планов журналистов интересовала и текущая ситуация, связанная с недавним обрушением в здании школы, строящейся на левобережье.

Жилье или кампус?

Завершение строительства в Северном Парке планируется в 2021 году, сообщила генеральный директор ГК «Карьероуправление» Екатерина Собканюк. Дальнейшее развитие предполагается на левом берегу Томи на территории площадью почти 130 гектаров, где можно возвести более 400 тыс. кв. метров жилья и ряд социальных объектов.

Как рассказал главный архитектор проекта Григорий Скрипник, микрорайон Центральный (площадью 49 гектаров) будет примыкать к Северному Парку. Там планируется строительство 180 тыс. кв. метров жилья примерно для 6 тыс. жителей, а также двух детских садов на 280 и 90 мест.

Микрорайон Южный (78,5 гектара) предлагается расположить южнее, у Коммунального моста. Проектом предусмотрено возведение 250 тыс. кв. метров жилплощади для 8,3 тыс. человек, школы на 1 100 учащихся, одного детсада на 90 мест и двух – по 280.

По словам Е. Собканюк, компания-застройщик сама готова выступить инвестором, однако варианты развития территории возможны разные. Они будут зависеть от того, какое решение примут областные власти в связи со строительством межвузовского кампуса, планируемого на левобережье.

Члены градосовета обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры района, включая возможность строительства и реконструкции автомобильных развязок, а также возведения на левом берегу Томи новых объектов инженерной инфраструктуры – газовых котельных, электроподстанции, очистных сооружений.

– Уже сегодня необходимо начать разработку дорожных карт, которые на годы вперед предусмотрят развитие инженерной инфраструктуры во всех планируемых под жилую застройку территориях, – отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Компания планирует построить на левобережье еще два микрорайона – Центральный и Южный Фото: из открытых источников

На предмет безопасности

Напомним, микрорайон Северный Парк строится на территории томского предместья с 2016 года. За это время там возведено 186 тыс. кв. метров жилья, уже действуют два детских сада, недавно введена в эксплуатацию поликлиника (кстати, построенная за счет средств инвестора).

Помимо жилых многоквартирников, компании осталось завершить возведение двух детсадов и средней школы на 1 100 мест. Именно этот социальный объект на улице Марины Цветаевой, строительство которого началось в апреле 2020 года, оказался в центре внимания около двух недель назад.

Как мы сообщали ранее, одна из конструкций строящейся школы обрушилась в понедельник, 10 августа. Пострадали четыре человека: троих из них госпитализировали, еще одному рабочему была оказана медпомощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.

По горячим следам гендиректор «Карьероуправления» Екатерина Собканюк уточнила, что на месте работал подрядчик – ООО «Аркель». «Они вели строительные работы. Это не наши люди. Директор подрядной организации – он новосибирский, сейчас подъезжает, едет к Томску, чтобы все выяснить. Пока неизвестно, что произошло, будет работать комиссия, будут экспертные заключения. Четверо пострадавших, люди живы, их увезли в больницу, сейчас мы все меры принимаем для того, чтобы им помочь, если что-либо понадобится», – рассказала она.

Позднее специалисты пояснили, что разрушение одной из строительных конструкций здания произошло из-за нарушения технологического процесса. А именно, разрушился пилон, который является опорой для перекрытий. По этому факту Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью человеку).

Сейчас идет техническая экспертиза строящейся школы, где обрушилась одна из конструкций. фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

Вчера, после заседания градосовета, глава ГК «Карьероуправление» проинформировала журналистов, что строящуюся в Северном Парке школу, где произошло обрушение, дополнительно проверят на предмет безопасности.

– Сейчас идет техническая экспертиза. Практически все пострадавшие выписаны из больницы. Точные причины произошедшего мы озвучим позже. Когда соберем все причины, то устроим пресс-конференцию, – в частности, сказала Е. Собканюк. – По срокам строительства ничего не меняется… После окончания расследования мы пригласим экспертов из ТГАСУ и дополнительно проведем экспертизу всей школы,