Коронавирус в Томске, последние новости на 26 августа 2020 года: число жертв пандемии возросло до 62 человек

Число жертв пандемии в регионе продолжает расти. фото: Антон Ваганов. Фото: из открытых источников

На утро 26 августа в Томской области зарегистрирован 5 371 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 новых были выявлены медиками в ходе тестирования вчера.

Среди последних заболевших COVID-19 у 23 человек нет симптомов, у 13 наблюдаются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония. К сожалению, за минувшие сутки число летальных исходов возросло: по результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех жителей Томской области.

- Заболевание у данных пациентов протекало в тяжелой форме, осложнялось крайне тяжелым течением полисегментарной двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Умершие входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в анамнезе одного хроническая болезнь почек, у другого ожирение, у третьего — полиорганная недостаточность, - прокомментировали в оперштабе.Общее число жертв пандемии в регионе достигло 62 человек.

Данные на утро 26 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 28 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 261 человек. В обсерваторе под Томском находятся два постояльца.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает повышаться и равен 1,08.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. До этого времени сохраняется запрет на массовые мероприятия, также пока в регионе закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки.

Открыты на условиях строгого соблюдения предписаний Роспотребнадзора: кафе, рестораны и их летние веранды, музеи, парки аттракционов, фитнес-залы, бассейны, библиотеки. В очном формате готовятся к открытию школы, детские сады работают в штатном режиме.