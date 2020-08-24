Коронавирус в Томске, последние новости на 25 августа 2020 года: коэффициент распространения инфекции снова выше единицы

44 новых случая заражения были выявлены медиками вчера. Фото: из открытых источников

На утро 25 августа в Томской области зафиксирован в общей сложности 5 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 44 новых выявлены медиками вчера.

Среди последних заболевших COVID-19 у 18 человек нет симптомов, у 24 наблюдаются признаки ОРВИ, у двух томичей диагностирована пневмония. К счастью, за минувшие сутки число летальных исходов осталось неизменным – их по-прежнему 59.

Данные на утро 25 августа. Фото: из открытых источников

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,9 % мест. Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 30 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 233 человека. В активной фазе болезни находятся 1039 жителей региона. В обсерваторе под Томском находятся два постояльца.

Коэффициент распространения инфекции продолжает повышаться и равен 1, 06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. До этого времени сохраняется запрет на массовые мероприятия, также пока в регионе закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки.