«Мы друг без друга никуда…»: история любви супругов Юрьевых из Томска продолжается уже больше 70-ти лет

Для настоящей любви и 70 лет не предел! Фото: из открытых источников

20 августа стали известны итоги Всероссийского конкурса «Семья года», проводимого Министерством труда и соцзащиты РФ, и призванного отметить супружеские пары, являющиеся примером подлинной любви, верности, воспитания детей, активного участия в жизни общества.

В этом году участие в конкурсе приняли около 3 тысяч семей из 83 регионов страны, претендовавшие на победу в пяти номинациях: «Золотая семья России», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья — хранитель традиций».

В номинации «Золотая семья» в число лучших вошла чета Николая Николаевича и Анны Степановны Юрьевых из Томска. В январе нынешнего года супруги отметили свою благодатную свадьбу - 70 лет совместной жизни! В знаменательный день для «молодожёнов» - рекордсменов сотрудники областного Дворца бракосочетаний провели торжественную церемонию, гостями которой стали дети, внуки и правнуки юбиляров вместе с семьями.

96-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич и 94-летняя труженица тыла, ветеран педагогического труда Анна Степановна вошли под звуки «Марша Мендельсона». И снова, как и семь десятилетий назад, они признались при свидетелях друг другу в любви, обменялись кольцами и закружились в свадебном вальсе…

В день благодатной свадьбы супруги снова обменялись кольцами и признались друг другу в любви. Фото: из открытых источников

Познакомились будущие супруги в 1949 году в городе Асино, куда Анна приехала по распределению работать учительницей, сразу после окончания педагогического института. 26-летний Николай приехал в Асино незадолго до этого, после завершения обучения в 1947 году Киевского военного-медицинского училища. За плечами молодого человека были несколько фронтовых лет. В армию он был призван летом 1942 года, и пройдя ускоренный курс подготовки в Новосибирском военно-пехотном училище, был отправлен на Воронежский фронт. В боях был ранен, но снова вернулся в строй, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Белоруссии.

Спустя год после знакомства молодые люди сыграли свадьбу. В мирное время Николай Николаевич работал на оперативных должностях в Томском управлении КГБ СССР, откуда вышел на пенсию в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и 22 медалями. Анна Степановна всю свою трудовую жизнь посвятила педагогической деятельности, и даже сейчас проводит военно-патриотические занятия со школьниками. Супруги воспитали двух дочерей, помогали своим примером и участием растить двух внуков, а затем и пятерых правнуков. В 2010 году пара была отмечена медалью «За любовь и верность».

Дети,внуки и правнуки - главное богатство супружеской четы. Фото: из открытых источников

В семье самое главное — это то, что подсказывает сердце. Мы сразу поняли, что лучшего нам не найти и искать не нужно. Мы друг без друга никуда. Даже на охоту и рыбалку всегда ходили вместе, — поделилась Анна Степановна секретом семейного счастья.

Заявку на конкурс «Семья года», вместе с видеочерком о чете Юрьевых, подготовили и отправили сотрудники областного департамента ЗАГС.

- Своим примером эта удивительная семья показывает, как надо любить и сохранять семейные ценности. Несмотря на тяготы войны, смену власти, потрясения в жизни страны, их любовь остается неизменной вот уже 70 лет!, - говорит начальник департамента ЗАГС Томской области Юлия Гетманенко.

Из архива семьи Юрьевых. Фото: из открытых источников

Как победители конкурса, Николай Николаевич и Анна Степановна будут отмечены памятными наградами и почетными дипломами, а их имена и рассказ об их семье будут включены в очередное издание Национальной книги-летописи. Торжественная церемония вручения наград запланирована на ноябрь 2020 года в Москве.

"Мы друг без друга никуда.." фото: из семейного архива Юрьевых. Фото: из открытых источников

Помимо Юрьевых, во Всероссийском конкурсе принимали еще четыре семьи из Томской области. В том числе, пара из Тегульдетского района, воспитавшая14 детей (двоих кровных и 11 приемных), семья из Богашева, развивающая спорт и здоровый образ жизни в родном селе, чета из Северска, увлеченная изучением истории и традиций русского народа.

В предыдущие годы победителями Всероссийского конкурса «Семья года» становились семьи из Томского, Шегарского, Асиновского, Чаинского и Бакчарского районов.

Но главной наградой для всех них, конечно, являются не звания и дипломы, а настоящее семейное счастье!