Коронавирус в Томске, последние новости на 23 августа 2020 года: число жертв пандемии выросло до 59 человек

Пандемия отступает, но число ее жертв продолжает расти. Фото: из открытых источников

На утро 23 августа в Томской области выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 5 242.

-Из вновь заболевших COVID-19 у 18-ти человек нет симптомов, у 24 наблюдаются признаки ОРВИ, у 9-ти диагностирована пневмония,– прокомментировали в оперштабе. К сожалению, число томичей, умерших от COVID-19 за минувшие сутки возросло на два человека.

Умершие входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, один из них также страдал хронической болезнью почек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком. Жертв пандемии в регионе теперь насчитывается 59.

Данные на утро 23 августа. Фото: из открытых источников

В обсерваторе под Томском находятся два человека.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,1 % мест. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление сразу 102 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 105 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.