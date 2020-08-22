Комфорт, качество или мода: как правильно выбрать школьную одежду для ребенка?

Независимо от возраста, детям должно быть комфортно в школе, где они проводят так много времени. Фото: из открытых источников

Подготовка к Дню знаний в нынешнем году из-за пандемии COVID-19 осложнена как никогда. Собрать детей в школу, особенно первоклассников, всегда было для родителей хлопотным делом. А теперь к обычным волнениям добавилась тревога, как будет чувствовать себя чадо в условиях тотального соблюдения правил и норм Роспотребнадзора.

В Томской области в 2020-2021-м учебном году будут работать 310 общеобразовательных организаций. Количество учащихся составит около 124,8 тыс. человек, в том числе, в школы придут более 14,1 тыс. первоклассников. Сейчас их родителям, помимо всех «можно» и «нельзя», обусловленных ситуацией с коронавирусом, надо решить еще немало практических задач. И одна из наиболее важных – приобретение школьной формы, которая, кстати, является существенной статьей расходов для рядовой семьи.

Натуральное – значит, комфортное

Как подсчитали в Томскстате, минимальный комплект школьной одежды и обуви для мальчика нынче обойдется в среднем в 5 071 руб. Сюда включены сорочка (769 руб.), джемпер (1 184 руб.), брюки (1 251 руб.) и туфли либо полуботинки (1 867 руб.).

Чтобы принарядить в школу девочку, средняя томская семья выложит 5 390 руб. Предполагается, что ей придется купить блузку (1 159 руб.), джемпер (1 184 руб.), юбку (1 180 руб.) и туфли (1 867 руб.).

Цены ценами, но родители должны руководствоваться и другими критериями выбора. В преддверии учебного года специалисты Роспотребнадзора напоминают: в первую очередь одежда для школы должна обеспечить сохранение детского здоровья. Ребенок будет проводить в ней 5-6 часов и более, а значит, вещи, которые состоят только из синтетических волокон, для этих целей не подойдут. Выбирать следует смесовые ткани с небольшим содержанием синтетики.

В идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства: это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. При этом неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания кожи (такие как контактный и атопический дерматиты), а также простудные заболевания, например, грипп, ОРЗ и заболевания органов дыхания.

Вывод очевиден: одежда, в которой ребенок долгое время находится в школе, должна быть изготовлена из натуральных тканей, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности.

Покупка школьной одежды – довольно существенная статья расходов для средней томской семьи. Фото: из открытых источников

Внимательно изучаем ярлыки

При выборе школьной одежды эксперты рекомендуют обращать внимание на несколько существенных моментов.

Для начала изучите маркировку – ярлычок с данными производителя и составом ткани. Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при этом, могут быть вредны для здоровья школьника.

Не стоит ориентироваться только на дешевизну: здоровье и комфорт вашего ребенка важнее! Фото: из открытых источников

Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом практически все ее достоинства заканчиваются.

Так, синтетика может привести к возникновению аллергии, ведь она притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также одежда из синтетики способствует накоплению статического электричества, а оно воздействует на нервную систему, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

На ярлычке с маркировкой должны быть указаны данные производителя и состав ткани. Фото: из открытых источников

Но если для повседневной носки синтетическая одежда не годится, то в составе ткани полностью отказываться от нее не стоит: волокна синтетики держат форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.

Специалисты поясняют: гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на изделие либо сертификата соответствия. Такие документы продавец обязан предъявить по первому вашему требованию.

Ребенку должно быть удобно

Наверное, любой здравомыслящий родитель понимает, что в одежде, которую приходится носить подолгу, ребенку должно быть попросту удобно. Эксперты надзорного ведомства с этим полностью согласны.

Покупая школьную форму (или просто рабочий комплект), правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны – даже нарушить дыхание.

Если подобрать сразу несколько предметов одежды, их можно менять в течение недели Фото: из открытых источников

Подберите для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.

Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребенок. В любом случае, даже если единая форма не требуется, школьная одежда должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, темно-синим тонам.

И, конечно же, не забывайте советоваться со своими детьми! Даже если речь идет о первоклашках, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребенка, ведь одежда должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику. Задиристый подросток или робкий семилетка – пусть каждому будет комфортно в школе, где он проводит долгие часы и дни.