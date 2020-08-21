Коронавирус в Томске, последние новости на 22 августа 2020 года: число выздоровевших превысило 4 тыс. человек

Число выздоровевших превысило 4 тыс. человек Фото: из открытых источников

На утро 22 августа в Томской области зафиксировано 5 191 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 41 новый случай был подтвержден медиками вчера.

-Из вновь заболевших COVID-19 у 14-ти человек нет симптомов, у 16-ти признаки ОРВИ, у 11-ти пневмония,– прокомментировали в оперштабе. Новых летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.Их по-прежнему 57.

В обсерваторе под Томском находятся два человека.

Данные на утро 22 августа Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 48-ми человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4003 человек.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,9 % мест. В обсерваторе под Томском находятся 2 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,91.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.