Коронавирус в Томске, последние новости на 21 августа 2020 года: томичи старше 65 лет могут не ходить на работу еще две недели

Пожилые труженики могут оставаться на больничном до 6 сентября. Фото: из открытых источников

На утро 21 августа в Томской области зафиксировано 5 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 18 человек инфекция протекает бессимптомно, у 15-ти имеются признаки ОРВИ, у семи томичей диагностирована пневмония. К сожалению, статистику летальных исходов за минувшие сутки пополнили три смерти. Теперь число жертв пандемии составляет 57 человек.

- По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Двое входили в группу риска по возрасту и тяжелым заболеваниям: у одного —хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, сердечно-сосудистые заболевания, у другого — гипертония и ожирение. У третьего умершего — полиорганная недостаточность, - уточнили представители регионального оперштаба.

Данные на утро 21 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса 71 томича. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 9 55 человек – это около 75% от общего числа заразившихся. В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны уже 68,1% мест. В обсерваторах под Томском на карантине осталось всего два постояльца.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,87. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Еще один больничный

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный штаб по предупреждению распространения COVID-2019, продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 сентября, сообщает портал администрации региона.

Работающие пенсионеры данного возраста смогут оформить еще один больничный, уже шестой по счету с начала пандемии.

Как сообщил управляющий Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Панкратов, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели предоставляют в Фонд социального страхования.

Лист нетрудоспособности может быть оформлен, если работник не переведен на дистанционную форму труда, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.

– На период действия больничного необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания, – уточнил Дмитрий Панкратов.