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Неравнодушие и смелость: два томских подростка удостоены наград за спасение тонувших ребятишек

Медали и подарки юным героям лично вручил губернатор региона Сергей Жвачкин
Алиса СелезневаАлиса СелезневаАлисаСелезнева
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Юные герои получили награды из рук губернатора Томской области.

Юные герои получили награды из рук губернатора Томской области.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 августа, на педагогическом форуме «Август. PRO» в томской школе «Эврика-Развитие» губернатор Сергей Жвачкин наградил двух школьников — Юрия Мельникова и Руслана Бадалова, спасших жизни утопающих, а также вручил благодарности их родителям и классным руководителям.

Ученик Спасской школы Томского района 11-летний Юрий Мельников весной прошлого года вытащил из ледяной воды четырехлетнюю девочку. За свой смелый поступок мальчик был награжден медалями «За мужество в спасении» и «За спасение погибающих на водах», став участником Всероссийского проекта «Дети-герои».

Девятиклассник Руслан Бадалов из Никольской школы Кривошеинского района в июле 2019-года спас тонувшего в Оби десятилетнего мальчика. За это Руслан был удостоен нагрудного знака «Горячее сердце» и занесен в почетную книгу «Горячее сердце»-2020.

Глава Томской области Сергей Жвачкин вручил юным героям дипломы, медали и почетные книги Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», подписанные председателем оргкомитета, президентом фонда Светланой Медведевой, а также преподнес в подарок от региона — современные гаджеты.

Губернатор поблагодарил мальчиков за проявленное мужество и пожелал успехов.

Губернатор поблагодарил мальчиков за проявленное мужество и пожелал успехов.

Фото: из открытых источников

Слова благодарности прозвучали от губернатора и в адрес тех, кто воспитал таких неравнодушных и смелых сыновей: Маргариты Юрьевны, мамы Юры Мельникова, и Баяз Мазахир гызы Яцковой, мамы Руслана Бадалова. Благодарственные письма получили также классные руководители мальчиков — Ольга Степанова и Елена Щенова.

Благодарственных писем были удостоены мамы и классные руководительницы юных спасателей.

Благодарственных писем были удостоены мамы и классные руководительницы юных спасателей.

Фото: из открытых источников

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