Коронавирус в Томске, последние новости на 20 августа 2020 года: 75% заразившихся томичей уже выздоровели, юным спортсменам разрешили тренировки

Детям до 14-ти лет теперь снова смогут посещать спортивные тренировки. Фото: из открытых источников

На утро 20 августа в Томской области зафиксировано 5 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 42 были выявлены в ходе тестирования вчера.

Из вновь заболевших у 25-ти человек, то есть у подавляющего большинства, инфекция протекает бессимптомно, у девяти имеются признаки ОРВИ, у восьми томичей диагностирована пневмония. Число летальных исходов за минувшие сутки не увеличилось: их по-прежнему 54.

Данные на утро 19 августа. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны уже 68,1% мест. В обсерваторах под Томском на карантине осталось всего два постояльца. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса сразу 94 томичей. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 884 человека – это около 75% от общего числа заразившихся.

Коэффициент распространения инфекции понизился и впервые с начала лета равен 0,85 ( вчера был 0,90). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Детям снова можно на тренировки

Вчера оперштаб разрешил посещать спорт учреждения детям моложе 14-ти лет, а также снял действующие ограничения на занятия контактными видами спорта. Напомним, 28 июля смогли возобновить работу открытые и закрытые спортивные сооружения, плавательные бассейны не менее 25 метров, фитнес-клубы площадью не менее 200 кв. метров. Однако при этом был введен возрастной ценз: посещать тренировки не могли томичи моложе 14-ти и старше 65 лет. Родители юных спортсменов, в частности, пловцов, создали по этому поводу петицию в Сетипетицию в Сети, адресованную главе региона.

- Эпидобстановка наконец-то позволила нам дать возможность заниматься спортом не только взрослым, но и детям. Программы спортивной подготовки теперь могут вести и детско-юношеские спортшколы, - сказала губернатор Сергей Жвачкин. Если эпидобстановка будет оставаться благоприятной, 1 cентября в регионе полностью откроются детские учреждения дополнительного образования.