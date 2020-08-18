Коронавирус в Томске, последние новости на 19 августа 2020 года: в обсерваторах осталось всего четыре человека, выздоравливающие пациенты проходят реабилитацию в стационарах

Пандемия отступает, но не так быстро как хотелось бы всем. Фото: из открытых источников

На утро 19 августа в Томской области выявлено зафиксировано 5068 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 44 новых были выявлены медиками вчера.

Из вновь заболевших у 31, то есть у подавляющего большинства, инфекция протекает бессимптомно, у 6-ти имеются признаки ОРВИ, у семи томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не увеличилось: их по-прежнему 54.

Данные на утро 19 августа. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны 68,1% мест. В обсерваторах под Томском на карантине осталось всего четыре пстояльца.Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 50 томичей. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 790 человек.

Коэффициент распространения инфекции немного повысился и равен 0,90 ( вчера был 0,86). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Реабилитация в стационаре

С начала августа для выздоравливающих пациентов респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Томска организованы реабилитационные занятия, необходимые для восстановления организма после инфекции.

За две недели помощь получили почти 40 выздоравливающих пациентов. Больные делают дыхательную гимнастику, общеукрепляющие упражнения, в будущем здесь планируется проводить и физиотерапевтическое лечение.

Реабилитацией пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, занимается инструктор лечебной физкультуры высшей категории, специалист по адаптивной физической культуре Надежда Огуля. Также по тактике реабилитации дистанционные консультации предоставляют специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии.

- Программа подбирается индивидуально для каждого в зависимости от состояния, а занятия проходят непосредственно в палате, где находится пациент, — рассказала Надежда Огуля.