Детсад рядом с домом: как томским родителям получить в нем место для своих малышей?

Формально все ребятишки до трех лет обеспечены путевками, но «отложенный спрос» на детсады растет. Фото: из открытых источников

В конце июля в местных СМИ прошла информация о том, что жительница Томска через суд «выбила» для своего ребенка место в детском саду шаговой доступности. Ранее подобных прецедентов в областном центре не было.

Впрочем, мы не можем сказать доподлинно, что именно судьи признали незаконным - бездействие администрации по обеспечению ребенка местом в дошкольном учреждении или, может, ненадлежащее общение чиновников с истцом? Или все же ребенку предоставили место в детсаду по решению суда? Возможно, родители просто получили путевку, потому что ребенку исполнилось три года.

Бабушки нынешних дошколят говорят: проблема детсадов по месту жительства, что называется, «с бородой». Но похожих ситуаций и в Томске, и в других городах немало и сегодня. Некоторые мамы пробуют отстаивать интересы своих детей, подавая иски против мэрии в судебные органы, но сталкиваются с отказами, ввиду того что формально чиновники следуют букве закона.

Шире огласка - лучше результат

Безусловно, родители пытаются добиваться путевок в детские сады по месту жительства по-разному. Томичка Т. (здесь и далее имена и фамилии наших респондентов по их просьбам не называются) - мама двоих детей 6 и 5 лет. Старший, Стас, ходит в муниципальный детсад шаговой доступности. С местом для малыша все вышло не так гладко. Приближалось его трехлетие, путевка в детсад подоспела, Т. поехала за ней в департамент образования Томска.

Но, как оказалось, ее сыну выделили неподходящее место. Живет семья в Октябрьском районе, садик же находится на Каштаке, ехать на автобусе с пересадкой. Машина своя есть, но на ней глава семейства к 7.30 добирается на работу, а путь неблизкий, причем в другую сторону. Малыша оставить не с кем - бабушек и другой родни нет.

- Прикинули: хорошая няня с рекомендациями обойдется нам дороже, чем частный детский сад, - рассказывала Т. - Устроили туда ребенка с расчетом, что в скором времени нам подберут вариант муниципального садика ближе к дому.

Прошло больше года, от чиновников не было ответа. Сережа давно перерос программы частников: детсад был рассчитан на ребятишек до 3 лет. Сидеть с сыном дома ни отец, ни мать не могли по материальным соображениям. Коллеги предложили Т. рассказать о проблеме в соцсетях, а еще выйти на приемную детского омбудсмена. Так она и сделала. Реакция из департамента образования Томска на столь широкую огласку была быстрой: уже через пару-тройку дней маме позвонили и предложили другой детсад. Родители, понимая, что это место не совсем в шаговой доступности и не в том учреждении, куда ходит старший сын, все же решили согласиться.

- Конечно, приходится возить сына до детсада и обратно на автобусе, но я трачу на дорогу минут 10-15, что уже неплохо. С Каштаком не сравнить, - признается Т.

Отсутствие мест в детском саду рядом с домом - серьезная проблема для многих томских мам. Фото: из открытых источников

Чем мой ребенок хуже?

Рождение в семье ребенка - не только радость для родителей. Это решение демографической проблемы, актуальной для нашей страны. Поэтому трудно понять ответ чиновников жительнице областного центра Л. по поводу ее обращения за местом в детсад шаговой доступности. Одному ее ребенку годик, другому - 3 года 8 месяцев.

- Нам крайне необходим детский сад по месту жительства, так как возить старшего на другой конец города, имея на руках годовалого малыша, без собственного транспорта невозможно, - говорит собеседница. - Специалист городского департамента образования отвечает: мол, мест в вашем микрорайоне нет и не предвидится. И добавляет: «Ваш район перенаселен детьми. Детских садов не хватает. Ничем не можем помочь». Но проблема, которая мешает обеспечить моего ребенка дошкольным образованием, касается не только нашей семьи! Решить вопрос на уровне заместителя мэра также не удалось. Мне разъяснили, что направления в конкретные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) выдаются с учетом места регистрации ребенка, но при наличии там свободных мест. Поэтому нам и было предложено место в ДОУ, которое нас совершенно не устраивает.

Вот похожая история. Дочери томички Д. 4 года, с рождения она стоит в очереди на детский сад шаговой доступности.

- Предлагают отдаленный детсад. Воспитываю ребенка одна, квартира в ипотеке, возить дочку далеко нет ни физической, ни материальной возможности. Не помогло обращение в областную администрацию и к уполномоченному по правам ребенка - все осталось на своих местах, - сетует она. - Уже 2,5 года мотаемся по частным детсадам, в основном там дети ясельной группы. Сил уже нет бороться с такой несправедливостью! Чем моя дочь хуже тех, кто попал в детсад рядом с домом? Покупая квартиру в новом большом микрорайоне, мы как раз ориентировались на расположенное поблизости дошкольное учреждение, но не представляли, с какой проблемой столкнемся. Считаю, что моему ребенку отказано в праве на доступное образование, гарантированное Конституцией.

Проводить время в кругу сверстников идет на пользу ребятишкам. Фото: из открытых источников

Просто галочка в списке

Оба приведенных примера - из числа обращений в приемную уполномоченного по правам ребенка в Томской области. В 2020 году помощники Людмилы Эфтимович уже приняли более 50 обращений от томичей в защиту прав их детей на дошкольное образование, из которых 18 касались получения мест в детсадах шаговой доступности.

Происходящее не норма жизни. Для мониторинга ситуации омбудсмен в 2019 году направила запрос в областной департамент общего образования и получила ответ: формально федеральный показатель обеспечения путевками в ДОУ детей, достигших трех лет, в регионе выполняется, в графе «Стоящие в актуальной очереди» значится «ноль». Однако категория так называемого отложенного спроса на тот период составляла 3 455 детей от 3 до 7 лет.

Часть родителей в письменной форме отказываются от детсада, если он их не устраивает. Но сколько в Томске семей, которым предлагали места в ДОУ, объективно не соответствующие потребностям ребенка, несмотря на декларируемые социальные гарантии? Неизвестно...

Специалист в департаменте общего образования ставит галочку в списке, и ребенок в системе комплектования ДОУ переходит из категории необеспеченного местом в категорию отложенного спроса. Место предлагают следующей семье, которая, возможно, также от него откажется. Отследить, сколько раз предлагаются такие варианты, весьма проблематично.

Неоднократно в обращениях к детскому омбудсмену горожане жаловались и на «обратное» движение очереди на получение путевки в детсад (когда порядковый номер вдруг увеличивается). Л. Эфтимович уже отмечала, что система комплектования ДОУ в Томске и области нуждается в серьезной доработке, вопрос обеспечения ребятишек с 3 лет детсадами по месту жительства нельзя снимать с повестки дня. Решением наболевшей проблемы нужно заняться, не дожидаясь массового обращения родителей во всевозможные инстанции.