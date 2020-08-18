Экономика vs коронавирус: с начала года в Томской области упала добыча нефти, но зато выросла "пищевка"

Развитие экономики Томской области еще долго будет зависеть от нефтегазовой отрасли. Фото: из открытых источников

Ограничения на работу, введенные ранее во многих отраслях из-за угрозы распространения COVID-19, продолжают влиять на экономическую активность в России. Значительная часть производств пока не смогла нарастить выпуск продукции, упавший в начале 2020 года. Так, в Томской области за семь месяцев промышленное производство сократилось в целом на 4,7% по сравнению с прошлогодним периодом, хотя прирост в обрабатывающих отраслях и составил 8,6%.

Нефтянка сбавляет обороты

Как сообщает Томскстат, промпроизводство в регионе в январе-июле 2020 года сократилось на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Снизились показатели добычи полезных ископаемых (минус 11,7%) и обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (минус 7,8%). Вместе с тем позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (плюс 8,6%), а также водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (плюс 4,0%).

В Томской области нефтегазовая отрасль была и остается бюджетообразующей. Между тем за семь месяцев добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, сократилась на 14,8%, природного и попутного газа – на 1,5%. Вряд ли может послужить утешением то, что добыча природного песка выросла сразу на 26,1%.

С «плюсом» сработала томская пищевка: производство увеличилось на 26,8% к январю-июлю 2019 года. Предприятия отрасли изготовили больше сметаны на 50,8%, мясных полуфабрикатов – на 13,4%, свинины – на 9,9%, колбасных изделий – на 4,7%. Одновременно произведено меньше сливочного масла (на 26,9%), хлебобулочных изделий (на 8,1%), молока (на 7,7%), творога (на 7,3%) и сыров (на 5,8%). Производство напитков выросло на 3,5%, в том числе безалкогольных – на 14,6%.

Пищевые предприятия сметаны изготовили на 50% больше, но производство молока снизилось. Фото: из открытых источников

Еще из положительного: выпуск мебели за семь месяцев вырос в три раза, текстильных и кожаных изделий – соответственно на 20,9% и 10,6%. Кроме того, металлургическое производство показало прирост на 21,1%.

Зато асфальта с избытком

Существенное падение за январь-июль 2020 года Томскстат зафиксировал в производстве электрооборудования – на 15,4%. В частности, выпуск многофазных электродвигателей переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт снизился на 51,2%, электрических машин и спецаппаратуры – на 23,9%. Правда, на 13% увеличился выпуск светильников.

Производство неметаллической минеральной продукции уменьшилось на 16,1%, в том числе строительных растворов – на 67,1%, товарного бетона – на 32,7%, блоков и сборных строительных изделий – на 26,6%. А вот асфальтобетона наши предприятия выработали на 50,7% больше прошлогоднего (очевидно, сказался сезонный заказ на ремонт дорог).

Новый завод в Чажемто может выпускать современные асфальтобетонные смеси различных типов и марок. Фото: из открытых источников

В производстве химических продуктов наблюдалось незначительное снижение объемов – на 1,5%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 3,3%. Но если пиломатериалов лиственных пород изготовлено на 10,7% меньше, то хвойных пиломатериалов и шпона для фанеры – больше, соответственно, на 11,6% и 9,5%.

Нефтепродуктов в регионе в январе-августе произведено на 2,7% меньше прошлогоднего. Несмотря на специфику «ковидного» периода, на 2,4% снизились объемы выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Наконец, упали показатели в энергетике: производство пара и горячей воды – на 8,6%, электроэнергии – на 7,2%.

Томские мебельщики бьют рекорды: выпуск продукции за семь месяцев вырос в три раза. Фото: из открытых источников

Добавим, что в июле по сравнению с июнем промпроизводство в Томской области снизилось на 5,1%. Как и в целом по РФ, в годовом выражении падение объемов в минувшем месяце ожидаемо замедлилось по сравнению с июнем и маем. По стране за январь-июль 2020 года промышленность снизила объемы на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Потенциал роста отечественной экономики не исчерпан. Однако, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце июля, падение промышленного производства в России в нынешнем году составит 4,0%.