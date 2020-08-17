Коронавирус в Томске, последние новости на 18 августа 2020 года: число случаев заражения превысило 5000, Кузбасс снова открыт для томичей

КПП, организованные из-за пандемии коронавируса на въездах в Кузбасс, прекратили работу. Фото: из открытых источников

На утро 18 августа в Томской области зафиксировано 5024 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 45 новых были выявлены медиками вчера.

Из вновь заболевших у 35, то есть у подавляющего большинства, инфекция протекает бессимптомно, у 6-ти имеются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов снова увеличилось: еще двое жителей Томской области скончались от коронавируса. Общее число жертв пандемии й достигло 54.

- Оба скончавшихся пациента входили в группу риска по возрасту, страдали ожирением. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания,- уточнили в оперштабе.

Данные на утро 18 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 67 томичей. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 740 человек.

В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны 68,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0,86. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Кузбасс открыл границы

С 17 августа отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из других регионов России, в том числе из Томской области. Также власти Кемеровской области приняли решение о возобновлении межрегионального автобусного и железнодорожного сообщения в обычном режиме, включая движение электропоездов «Тайга – Томск» и «Новокузнецк – Новосибирск». Прекращается и работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс в начале апреля. Всем прибывающим в регион гражданам больше не будут вручать уведомления об обязательной двухнедельной изоляции.