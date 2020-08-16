Коронавирус в Томске, последние новости на 17 августа 2020 года: в «ковидных» стационарах свободно почти 70 % мест

В респираторных стационарах становится все больше свободных мест. Фото: из открытых источников

На утро 17 августа в Томской области выявлено зафиксировано 4 979 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 43 новых из них были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 34, то есть у подавляющего большинства, инфекция протекает бессимптомно, у 5- ти имеются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов снова увеличилось: вчера стало известно, что еще один житель Томской области скончался от коронавируса. Общее число жертв пандемии среди томичей достигло 52 человек.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – в анамнезе ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертония, хроническая сердечная недостаточность. У пациента была диагностирована вирусная полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, рецидивом тромбоэмболии легочных артерий, - говорится в ежедневной сводке оперштаба.

Данные на утро 17 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 62 томичей. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 673 человека.

В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны 69,8% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0,87. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.