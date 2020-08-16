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Общество

Сладок ерш, да костей много: как томичам выбрать вкусную и безопасную рыбную продукцию?

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, почему покупателю всегда надо быть начеку
Антонина ЛенскаяАнтонина ЛенскаяАнтонинаЛенская
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Покупателям помогут проверенные рекомендации по выбору рыбной продукции.

Покупателям помогут проверенные рекомендации по выбору рыбной продукции.

Фото: из открытых источников

В нынешнем году Томская область планирует выловить рекордный объем рыбы – больше четырех тысяч тонн. Последние раз такие уловы наблюдались лет сорок назад, в 1980-х. Конечно, только местной речной рыбой покупатель сыт не будет, тем не менее, ее доля уже занимает почти половину в общем объеме производства рыбной продукции.

А вообще сегодня на продуктовых рынках и в магазинах товар представлен во всем разнообразии: рыба свежая и мороженая, соленая и копченая, даже речных раков купить не составит труда. Однако есть важное «но»: подобная продукция должна отвечать обязательным требованиям по безопасности, напоминают специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области.

В Томской области речной рыбы становится все больше в общем объеме производства.

В Томской области речной рыбы становится все больше в общем объеме производства.

Фото: из открытых источников

И пощупать, и понюхать

Санитарное ведомство регулярно контролирует безопасность рыбы и морепродуктов, так вот: в 1-м полугодии 2020 года из 89 проб, отобранных для проверки, нестандартной продукции не выявлено не было. Тем не менее, покупателю лучше ухо держать востро, а под рукой иметь проверенные рекомендации по выбору рыбной продукции.

Начнем с замороженной рыбы (в целом более демократичной по цене). Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая форму или вообще «рваная» рыба – лучший показатель того, что она была неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том же свидетельствует и запах старого жира. Мякоть у такого экземпляра слоится и расползается при размораживании.

Мороженую рыбу можно хранить в домашней морозилке в течение трех месяцев, плотно упаковав, чтобы не иссохла. А размораживать ее лучше всего в холодильнике при температуре +5°С, но никак не в воде – это портит вкусовые качества и делает рыбную мякоть похожей на промокашку.

Размораживать рыбу в холодной воде не советуют, она станет дряблой и невкусной.

Размораживать рыбу в холодной воде не советуют, она станет дряблой и невкусной.

Фото: из открытых источников

Чешуя должна блестеть

Иной подход к охлажденной рыбе (обработанной холодом с температурой от 0 до -2°С, то есть близкой к замерзанию). В принципе, это вполне качественный продукт, сохранивший свою питательную ценность, витамины и минеральные вещества, а также первозданный вкус. Но при выборе придется учесть немало тонкостей.

Охлажденная рыбья тушка должна быть покрыта тонким слоем прозрачной (но не белой!) слизи и иметь характерный для данного сорта рыбы цвет. Чешуя должна блестеть и держаться очень крепко.

При надавливании на спинку не должно оставаться никакой ямки – это показывает, что мякоть свежая и упругая. А вот долго не исчезающая ямка покажет, что рыбу замораживали и размораживали.

Глаза у хорошей рыбы округлые, выпуклые и прозрачные, а не впавшие и не мутные. Жабры – розовые или красные (а у осетровых рыб – темные, с красноватым оттенком), но не блеклые и не коричневые! Белая слизь на жабрах – плохой признак.

Запах у свежей рыбы свежий и чуть сладковатый, но не слишком рыбный или тинный. Правда, некоторые сорта речной рыбы могут чуть отдавать тиной, и для ликвидации этого запаха их специально промывают в холодной соленой воде.

Хвост у охлажденной рыбы должен быть прямой, а не загнутый вверх или высохший; брюшко – плоское, не вздутое и без каких-либо пятен. Если опустить такую рыбину в воду, она должна утонуть – всплывает брюхом кверху несвежая рыба. Добавим, что филе (в идеале ровно нарезанное) надо выбирать полупрозрачное и плотное на вид.

Потребителям рекомендуется при покупке рассмотреть этикетку, где обязательно должны быть указаны дата выпуска, дата упаковки и сроки годности. Охлажденную рыбу лучше сразу пускать на стол, поскольку при заморозке в домашней морозилке она утратит значительную часть своих полезных свойств и вкуса.

И на всякий случай: вопреки распространенному мнению, живых раков лучше хранить не в воде, а прямо в холодильнике при температуре от +2 до +7°С.

В Томске тоже можно купить живых раков, в том числе по объявлению в интернете.

В Томске тоже можно купить живых раков, в том числе по объявлению в интернете.

Фото: из открытых источников

Рисковать себе дороже

Ловля рыбы – это вековая сибирская традиция, но одно дело рыбачить для собственного удовольствия и совсем другое – пускать улов на продажу. Пусть даже не в сыром, но и в обработанном виде,

Тем, кто не готов отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут лишь при определенной обработке. Не доварили, не докоптили, не досолили, не дожарили – значит, подвергли себя риску заражения.

Томский Роспотребнадзор в который раз предупреждает: следует воздержаться от приобретения рыбной продукции с рук. Как правило, продают ее в несанкционированных местах, зачастую с земли или с ящиков, из багажников автомобилей, а продавцы не имеют ни личной медицинской справки, ни документов о происхождении, качестве и безопасности рыбы.

Пожалуй, именно к таким уличным развалам стоит относиться с осторожностью.

Пожалуй, именно к таким уличным развалам стоит относиться с осторожностью.

Фото: из открытых источников

Увы, и ответственности за качество и безопасность такой продукции никто не несет. Между тем она потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. Кстати, особенно рискованно приобретать у случайных людей рыбу, которую вялили или коптили в домашних условиях: это чревато тяжелыми отравлениями, вплоть до ботулизма.

На вкус на цвет запретов нет

Напоследок еще пара советов собственно для готовки. И первый таков: при разделке свежей рыбы или раков в домашних условиях используйте отдельную посуду и нож, а затем обработайте их при помощи дезинфицирующих средств.

Что касается выбора, тут каждый руководствуется собственными вкусами. Одни предпочитают рыбку пожирнее, другие не любят возиться с костями, для кого-то важна нежная текстура и т. д. Но, оказывается, есть определенные виды рыбы, вкус которых напрямую зависит от выбранной термической обработки.

Копченая, соленая, вяленая – рыбка хороша всякая, если приготовлена по правилам.

Копченая, соленая, вяленая – рыбка хороша всякая, если приготовлена по правилам.

Фото: из открытых источников

Опытные повара считают, что в первую очередь важно подобрать правильную посуду: для варки или запекания рыбы она должна быть эмалированной или глиняной, так как алюминиевые и другие металлические кастрюли и сковородки, кроме черных чугунных, придают продукту неприятный серый цвет и значительно портят вкус.

Если рыбный бульон получился горьким, возможно, выбор пал на «неправильную» рыбу: леща, сазана, навагу и карпа варить не рекомендуется. Существуют также сорта, которые не следует жарить, например, скумбрия, ставрида и тунец, – блюдо получится малосочным, плотным и жестким. Такие виды лучше отваривать или припускать, чтобы сохранились полезные вещества.

Для жарки отлично подойдет жирная рыба: к примеру, палтус и камбала. А маложирную рыбу повара рекомендуют обжаривать в тесте. Те же хек или треска, приготовленные таким способом, становятся нежнее и вкуснее, поскольку тесто предохраняет мякоть от высыхания.

На кухне при разделке свежей рыбы или раков используйте отдельную посуду и нож.

На кухне при разделке свежей рыбы или раков используйте отдельную посуду и нож.

Фото: из открытых источников

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