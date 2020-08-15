Коронавирус в Томске, последние новости на 16 августа 2020 года: число случаев заражения в регионе приближается к 5 тысячам

Число заболевших в регионе приближается к 5 000. Фото: из открытых источников

На утро 16 августа в Томской области зафиксировано 4 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 51 новый был выявлен вчера.

Из вновь заболевших у 29, то есть больше чем у половины, инфекция протекает бессимптомно, у 18 имеются признаки ОРВИ, у четырех томичей диагностирована пневмония. Число летальных исходов за минувшие сутки не возросло. Общее число жертв пандемии среди томичей по-прежнему составляет 51.

Данные на утро 16 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 78 томичей. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 611 человек. В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны 66,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.