Коронавирус в Томске, последние новости на 15 августа 2020 года: суточный прирост заболевших продолжает снижаться, в регионе открываются кафе и рестораны

После четырехмесячного перерыва томские рестораны скоро снова смогут принимать посетителей. Фото: из открытых источников

На утро 15 августа в Томской области зарегистрировано 4 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 новых из них медики выявили вчера. Это один из самых низких суточных показателей с начала лета.

Из вновь заболевших у 29, то есть больше чем у половины, инфекция протекает бессимптомно, у 11 имеются признаки ОРВИ, у пяти томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: коронавирус унес жизни еще двоих наших земляков. Общее число жертв пандемии среди томичей теперь составляет 51.

-Оба скончавшихся пациента входили в группу риска по тяжелым хроническим заболеваниям: у одного был сахарный диабет и болезнь почек, у другого – бронхиальная астма. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом и рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий, - уточнили в оперштабе.

Данные на утро 15 августа. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом для COVID-больных, на сегодняшний день свободны 66,4% мест.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса сразу 109 томичей. Это рекордный суточный показатель за время эпидемии в регионе. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 533 человека.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и равен 0, 96 . Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Кушать подано

Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение разрешить работу всех заведений общественного питания в Томске и Северске, а также летних веранд во всех муниципалитетах Томской области.

Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита могут начать работать после подачи соответствующего уведомления на сайт работа.томск.рф и при условии выполнения установленных оперативным штабом требований.

В отличие от летних веранд, заведения общепита в помещениях смогут принимать гостей только до 23 часов. Вчетвером за одним столиком смогут сидеть только члены одной семьи. Большой компании разрешат сесть за один столик только если ее участники докажут факт проживания в одном помещении. В остальных случаях за одним столиком будут обслуживать не более двух гостей. Для сотрудников всех заведений общепита обязательны работа персонала в средствах индивидуальной защиты; измерение температуры и обработка рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового меню или онлайн-меню; расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.