"Будет, что внукам рассказать…»: томич побил мировой рекорд Гинесса по жиму штанги под водой

Местом установления нового мирового рекорда книги Гинесса стало озеро Лебяжье. фото: предоставлено Центром социальных инициатив. Фото: из открытых источников

Несмотря на пасмурную погоду, 13 августа на берегу озера Лебяжье в поселке Победа, собрались десятки людей. Все они приехали, чтобы стать свидетелями неординарного события: установления томским спортсменом Виталием Вивчаром нового мирового рекорда книги Гинесса по жиму штанги лежа под водой.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку — на задержке дыхания силач сумел выжать 50- килограммовую штангу 62 раза. Соответственно, нашему земляку требовалось поднять «снаряд» хотя бы на один раз больше.

Поддержать Виталия пришли десятки земляков. фото: предоставлено Центром социальных инициатив. Фото: из открытых источников

Инструктор муниципального Центра социальных инициатив Виталий Вивчар является многократным чемпионом региональных соревнований, чемпионом России и Евразии по русскому жиму, ему принадлежит рекорд страны по жиму 55-киллограмовой штанги за один подход. Тогда за час Виталий сумел пожать штангу 1 006 раз!

Несколько лет назад спортсмен увлекся еще и нырянием на задержке дыхания. Случайно узнав о том, что в книге Гинесса есть и рекорд по жиму штанги под водой, решил попробовать улучшить это достижение. Усиленно тренировался и в зале, и на открытых томских водоемах. В том числе, и зимой – Виталий является поклонником моржевания и сооснователем движения #Бежимвпрорубь. Так что задержку дыхания тренировал и подо льдом.

Полтора года назад Виталий подал заявку в Книгу рекордов Гинесса, получив оттуда многостраничный регламент, в котором детально прописано: как следует проводить и фиксировать рекорд, чтобы он пошел «в зачет». Необходимо было учесть и выполнить множество требований: от ракурсов съемки, наличия на берегу специальных весов для штанги до присутствия медиков и независимых свидетелей. В назначенный день, 13 августа, поддержать Виталия на озеро Лебяжье прибыли друзья, родственники, товарищи по спорту, представители местных СМИ.

Навстречу рекорду... фото: предоставлено Центром социальных инициатив. Фото: из открытых источников

Выполнив разминку и дыхательные упражнения, Виталий вошел в воду. Его помощники вели подводную съемку, и сигнализировали зрителям о каждом новом подъеме штанги взмахом руки. А все, кто находился на берегу, хором считали .. «60.. 61.. 62…» . После 63-го взмаха, стало ясно, что прежний рекорд побит, но томич на этом не остановился! В итоге, он выжал штангу целых 76 раз, превзойдя достижение американца на 14 подъемов.

На берегу силача встретили аплодисменты, поздравления собравшихся, объятия любимой девушки и мамы, специально приехавшей поболеть за сына из Бакчара.

Первой рекордсмена поздравила его мама. фото: предоставлено Центром социальных инициатив. Фото: из открытых источников

- Конечно, штанга под водой весит легче, чем на суше, но при этом там невозможно дышать, есть сопротивляемость воды, надо еще суметь удержаться на скамейке. Все это усложняет сам процесс жима. На суше я могу задерживать дыхание на 5 минут, а под водой, например, сегодня смог продержаться примерно 1 минуту и 40 секунд. Из-за того, что не просто задерживаю дыхание, а еще и жму штангу, то расход кислорода идет большой.... Я очень волновался, у меня перед началом попытки пульс был 108 ударов в минуту. Переживал, вдруг что-то не так пойдет, съемка прекратится или еще что. Да еще столько людей из-за меня собрались здесь, я понимал, что на мне очень большая ответственность. Но все эти переживания того стоят. Ради таких эмоций и стоит делать такие рекорды! Для меня сегодняшний результат — это преодоление себя,и еще - будет, что внукам показать и рассказать, - поделился впечатлениями с журналистами счастливый рекордсмен.

В зимнее время Виталий учился задерживать дыхание подо льдом. фото: Виталий Вивчар( "Вконтакте") Фото: из открытых источников

Теперь Виталия должен подготовить и собрать все необходимые документы, видео и фотографии, и отправить представителям Книги рекордов Гиннеса. Рассмотрение заявки займет около года, если за это время никто не побьет достижение Виталия, имя томича появится на страницах самой известной на планете книги достижений.