Коронавирус в Томске, последние новости на 14 августа 2020 года: почти 80 % заразившихся приходится на областную столицу и ее окрестности, все крупные очаги в регионе локализованы

В августе число вызовов скорой помощи, связанных с коронавирусом, значительно снизилось. Фото: из открытых источников

На утро 14 августа в Томской области зафиксировано 4840 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 48 новых медики выявили вчера.

Из вновь заболевших у 28 инфекция протекает бессимптомно, у 13 имеются признаки ОРВИ, у семи томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: еще один наш земляк стал жертвой опасной «короны». Общее число жертв пандемии среди томичей достигло 49 человек.

- Умерший пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердца и почек. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония с осложнением в виде формирования сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, а также инфарктом почек, - прокомментировали в оперштабе.

Данные на утро 14 августа. Фото: из открытых источников

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом для COVID-больных, свободно 66,3% мест.Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 61 томича. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 424 человека. В обсерваторах под Томском находятся на карантине 45 постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Все крупные очаги локализованы

Региональный оперативный штаб провел анализ развития эпидемиологической ситуации на текущий момент. Согласно его данным, почти 80 процентов активных случаев заболевания приходится на областной центр и Томский район, из заразившихся томичей выздоровели уже более 70%.

- Практически все ранее зафиксированные очаги заболеваний на предприятиях и в организациях локализованы, новых случаев пока не регистрируется. Основная часть заражений — контакты в «домашних» очагах из-за несоблюдения режима самоизоляции. Фиксируются заражения между знакомыми пожилого возраста (общение соседей по дому, дачному участку и другие), - отмечается в сообщении оперштаба.

Помощь в режиме онлайн

С начала августа томские медики еженедельно по пятницам проводят в Интернете онлайн- лекции для тех, кто перенес COVID-19. В ходе эфиров специалисты рассказывают, как восстановить силы организма после удара инфекции.

Прямые эфиры проходят еженедельно по пятницам в Instagram-аккаунте больницы №2 Томска, записи сохранятся в IGTV и дублируются на YouTube-канале «Область здоровья».

- По итогам двух онлайн-встреч мы можем сказать, что наши консультации востребованы не только у томичей, но и у жителей других регионов. К эфиру присоединялись наши соседи — Новосибирская область и Красноярский край, — сообщила заведующая стационаром на дому для лечения пациентов с COVID-19 Анна Агашева. Ролики уже набрали больше тысячи просмотров. Сегодня, 14 августа, в 11 часов состоится очередная лекция. Ее тема: «Нарушение голоса и глотания».