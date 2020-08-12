Коронавирус в Томске, последние новости на 13 августа 2020 года: число заразившихся приближается к 4,8 тыс., студенты в сентябре начнут учебу в очном режиме

В сентябре студенты томских вузов вернуться в аудитории после долгого периода "дистанционки" Фото: из открытых источников

На утро 13 августа в Томской области зафиксировано 3 792 случая заражения коронавирусной инфекцией. 54 новых были выявлены медиками вчера.

Из вновь заболевших у 28 инфекция протекает бессимптомно, у 20 имеются признаки ОРВИ, у шести томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: жертв пандемии пока по-прежнему 48.

Данные на утро 13 августа Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 34 томичей. Стоит отметить, что суточное число выздоровевших вновь, уже второй день подряд, уступает количеству выявленных случаев заражения. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 363 человека. В обсерваторах под Томском находятся на карантине 45 постояльцев.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом для COVID-больных, свободно 66% мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,99. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Студенты вернутся в аудитории

Вузы Томска начнут в сентябре новый учебный год в очном режиме. Такое решение принял вчера Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций. Чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции, образовательный процесс начнется поэтапно. С 1 сентября к занятиям в очном режиме приступят все первокурсники, в течение месяца к ним должны присоединиться и остальные курсы. Каждый вуз заблаговременно оповестит своих студентов о начале занятий.

К 17 августа в каждом университете будет разработан график заездов в общежития. Тех, кто должен пройти карантин, разместят в подготовленных обсерваторах. На этот период такие студенты будут учиться в дистанционном режиме.