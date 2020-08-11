Коронавирус в Томске, последние новости на 12 августа 2020 года: почти у половины вновь заболевших нет симптомов инфекции

Долгих четыре месяца томские медики сражаются с коронавирусом. Фото: из открытых источников

На утро 12 августа в Томской области зафиксировано 4738 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 56 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 31 имеются признаки ОРВИ, у двух томичей диагностирована пневмония. К сожалению, вчера стало известно, что коронавирус унес жизни еще троих наших земляков. Число жертв пандемии, таким образом, возросло до 48 человек.

- Заболевание у скончавшихся протекало в тяжелой форме, осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией. У всех троих в анамнезе были тяжелые сопутствующие заболевания: у двоих – сахарный диабет, ожирение, хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания, у третьего – ишемия головного мозга. Все входили в группу риска по возрасту, - прокомментировали в региональном оперштабе.

Данные на утро 12 августа. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 54 томичей. Стоит отметить, что впервые за предыдущую неделю суточное число выздоровевших уступило количеству выявленных случаев заражения. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 329 человек. В обсерваторах под Томском сейчас находятся на карантине 44 постояльца.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и сейчас равен 0,99. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Школы готовятся к 1 сентября

Торжественные линейки в честь начала нового учебного года в школах Томской области пройдут в традиционном очном формате, но на свежем воздухе и отдельно для каждой параллели. Внутрь школьных зданий и классов пустят в этот день только первоклассников, чтобы они могли познакомиться с педагогом и будущим местом учебы, - рассказала вчера на пресс-конференции томским журналистам Ирина Грабцевич, начальник областного департамента общего образования.

Всего в первый класс в этом году пойдут в Томской области более четырех тысяч ребятишек. Их родителей просят приходить на линейки в количестве не более двух взрослых от одной семьи. В новом учебном году для снижения риска распространения коронавируса, за каждым классом закрепят отдельную классную комнату, куда будут приходить учителя.

1 сентября учебный год начнется в 310 школах, 119 детских садах и 72 учреждениях дополнительного образования региона. До 14 августа муниципальные комиссии завершат приемку всех учреждений — проверят проведение ремонтов, оснащение учебными пособиями, выполнение предписаний контрольно-надзорных органов.